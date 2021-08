Elezioni, arriva la quarta lista  

Carlo Pahler esce allo scoperto e annuncia la quarta lista (la sua) per le comunali di Serramanna. L’ex consigliere di minoranza della scorsa legislatura, padre tedesco e madre (scomparsa qualche anno fa) sarda, e serramannese fino al collo, sarà il candidato sindaco della lista che dovrebbe allargare il novero dei candidati al ruolo di successore di Sergio Murgia, con le liste (già sicure) di Gigi Piano, Gabriele Littera e dello stesso ex sindaco Murgia: ancora però da concretizzare. «Il gruppo ha proposto in assemblea il mio nome», esordisce Pahler, che dovrebbe guidare una squadra con diverse appartenenze politiche, e sociali. Scaricato, in sostanza, da Gabriele Littera e svanita da subito la trattativa con Gigi Piano, Pahler ha lavorato per quel «gruppo di larghe intese» (socialisti, ex comunisti e centrodestra, movimento Unidos) annunciato un paio di settimane fa. «Se non si dovesse arrivare ad un accordo con altre liste», ipotizzava Pahler, «l’ipotesi è che si vada da soli».

Il percorso

Da congettura a realtà: la cosa sarebbe in dirittura d’arrivo. «In settimana ci sono gli ultimi incontri per alleanze, poi si lavora sul programma»: Pahler e il suo gruppo stringono i tempi, anche in vista dell’avvicinamento della data del voto amministrativo: il 3 ottobre prossimo dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere in corsa quattro liste, quelle di Piano e Littera, la probabile lista di Sergio Murgia e, ultima arrivata, quella di Pahler.

La squadra

Le trattative con le altre liste non sono andate in porto ma il nuovo candidato non chiude del tutto ad altre strade. «In realtà ci sono ancora discussioni in corso ma i tempi oramai sono troppo stretti. La politica è fatta di scelte e riflessioni. Se dovesse essere confermata la data delle elezioni del 3 ottobre la lista e il programma vanno presentati entro settembre: noi ci siamo già portati avanti con il lavoro. Il gruppo ha fatto una scelta, ovvero essere “distinti e distanti” da chi ha governato sino ad ora e lavorare indistintamente per tutta la comunità serramannese e i suoi cittadini con competenza e professionalità perché le richieste siano diritti e non piaceri personali», argomenta Pahler che viaggia verso le urne in compagnia, tra gli altri, di Tore Cadau (socialisti), comunisti (l’ex assessore Alberto Palmas e Guglielmo Cocco, già presidente del Consiglio comunale), e Michele Melis, coordinatore Unidos. Dagli altri fronti arrivano poche novità. A parte mister Sardex Gabriele Littera, che torna sulla formazione della sua lista («Senza forze politiche in termini stretti») e sul sondaggio elettorale, concluso lunedì, «che ha dato indicazioni abbastanza chiare, che ci soddisfano, da una parte dell’elettorato».

