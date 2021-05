Elettrodotto, via al confronto 

La Regione avvia la fase di concertazione con Terna e le amministrazioni locali per la realizzazione del Tyrrhenian link . La società che gestisce la rete elettrica, grazie a un investimento da 3,7 miliardi di euro, realizzerà un cavo che collegherà l’Isola con la Sicilia. I lavori del Tavolo tecnico prenderanno il via venerdì prossimo. Il nuovo collegamento prevede la realizzazione di due linee sottomarine – la prima dalla Sardegna alla Sicilia e una seconda dalla Campania alla Sicilia – per un totale di 950 km a 1.000 MW in corrente continua.

Il presidente della Giunta regionale, Christian Solinas, ha spiegato che il progetto è in linea con le richieste fatte a Terna: «Avevamo specificato di prestare particolare attenzione al paesaggio, progettando, ovunque possibile ed opportuno, i nuovi elettrodotti interamente interrati». Terna, allo stesso modo, ha messo l’accento sulla positiva collaborazione.

Futuro

La nota diffusa dalla Regione evidenzia come l’opera abbia importanza strategica: «Saranno coinvolte 250 imprese, molte di queste locali. Il suo completamento rappresenta un passaggio determinante per la dismissione delle centrali più inquinanti presenti nell’Isola contribuendo alla sua decarbonizzazione». Sarà più facile realizzare sinergie: «La nuova opera contribuirà a una maggiore integrazione tra le diverse zone di mercato e a un più efficace utilizzo dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili, in costante aumento, garantendo un miglioramento dell'affidabilità della rete e dell'intero sistema elettrico».

Iter burocratico

L’appuntamento in programma venerdì sarà fondamentale per l’avvio dell’istanza autorizzativa del ministero della Transizione ecologica. Oltre alla Regione parteciperanno i rappresentanti del ministero della Cultura, della Città metropolitana di Cagliari, i Comuni di Selargius, Settimo San Pietro, Quartucciu, Sinnai, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, l’Agenzia del Demanio, l’Arpa, Legambiente, la Lipu, il Wwf, Italia Nostra, Confagricoltura e Coldiretti. Terna sottoporrà le ipotesi di tracciato e la localizzazione prevista per le stazioni elettriche. Istituzioni locali e comunità potranno fare le loro proposte per limitare l’impatto ambientale.

