Eletta nel collegio della sorella uccisa dal nazi 

LONDRA. Un successo per il rotto della cuffia, ma un importante sul piano politico e soprattutto simbolico. Il Partito laburista britannico di Keir Starmer ha salvato per un pugno di voti, in un’elezione suppletiva per un seggio vacante alla Camera dei Comuni, il suo storico collegio di Batley and Spen (West Yorkshire,) un tempo blindato e occupato fino al 2016 da Jo Cox. Dopo il suo assassinio il seggio era andato all’ex attrice e militante socialista Tracy Brabin, che poi si è dimessa perché eletta sindaca.

Muro rosso

Cox (cognome del marito) era la deputata paladina degli immigrati e attivista dei diritti umani uccisa a 41 anni per strada, a pochi giorni dal referendum sulla Brexit, da un estremista di destra locale mezzo squilibrato al grido di “Britain First”. Protagonista della vittoria, in dubbio sino all’ultimo nei sondaggi dopo quasi 25 anni di dominio del Labour nella zona, è stata la sorella di Jo, Kim Leadbeater, scelta da Starmer quasi come carta della disperazione, neofita della politica impegnata socialmente nel territorio. Kim ha superato di appena 323 preferenze il candidato conservatore Ryan Stephenson, che quindi non è riuscito a far cadere un altro mattone dell’ex “muro rosso” dell’Inghilterra centro-settentrionale: dove oggi il peso di ciò che resta di una working class ormai in maggioranza brexiteer s’incrocia con quello crescente di minoranze etniche di radici musulmane, e dove nei mesi scorsi il partito di Boris Johnson ha fatto breccia ripetutamente.

Tory gentiluomo

«La gente ha rigettato gli appelli alla divisione e ha votato per una speranza», ha esultato Kim. Con un riferimento non tanto all’avversario Tory, la cui moderazione in campagna elettorale è stata riconosciuta anche da Brandon Cox, vedovo di Jo e padre dei suoi due figli, bensì alla destra radicale da un lato e alla sinistra ultrà rappresentata da George Galloway dall’altro: transfuga del Labour da anni, già oppositore della guerra in Iraq, ma anche figura controversa, candidato con l’intenzione dichiarata di far ribellare la comunità dello Yorkshire originaria del Kashmir contro la politica centrista, «filo-israeliana» e «islamofoba» di Starmer. E comunque capace di conseguire un clamoroso terzo posto con oltre 8.200 voti contro i 13.296 della Leadbeater e i 12.927 di Stephenson.

