Eleonora, sa die de sa Juighissa 

Eleonora, la donna che nel 1392 promulgò la Carta de Logu, il codice di leggi del regno di Arborea, viene celebrata dalla sua Oristano nel giorno in cui la Sardegna si ritrova per ricordare la giornata della riscossa contro i “bogini” piemontesi. Al “Garau”, dopo i saluti del sindaco Andrea Lutzu, di Massimiliano Sanna assessore alla Cultura, di Andrea Biancareddu assessore regionale e di Maurizio Casu presidente dell’Istar, Flocel Sabatè docente di storia all’Università di Lleida presenterà “Elianora De Arbaree, Sa Juighissa”. Il direttore Mele, curatore del volume introdurrà e coordinerà i lavori. La serata si annuncia di grande interesse non solo perché aiuterà a ripercorrere la vita della giudicessa ma anche per momenti tra cultura e spettacolo.

Dici Oristano e subito scatta Eleonora d’Arborea, la città e la giudicessa della “Carta de logu” ormai vivono in simbiosi: pensi alla città e spunta la donna. La vita e la storia di Eleonora d’Arborea è un libro sempre aperto con molte pagine da scrivere e quindi parecchio resta ancora da raccontare di questa signora che ha segnato nel profondo Oristano e l’Isola intera.

L’evento

Giovedì 28 alle 18 al teatro “Antonio Garau”, nel giorno sacro ai sardi dedicato a “Sa Die de sa Sardigna”, grazie al Comune e alla Regione, il direttore scientifico dell’Istituto Storico Arborense (Istar) Giampaolo Mele arricchirà con altre pagine il lavoro monumentale: “Elianora De Arbaree. Sa Juighissa”. «In sostanza si tratta degli atti del convegno dell’Istar del 2016 aggiornati con i più recenti studi su Eleonora da parte del direttore scientifico Giampaolo Mele», racconta il presidente dell’Istar Maurizio Casu. Eleonora, una donna tenace, prima e unica giudicessa nella storia della Sardegna. Alla signora la città ha dedicato la piazza e il monumento che la distingue, disegnato dall’architetto Mariano Falcini e realizzato dallo scultore fiorentino Ulisse Ciampi.

L’inno

Dopo 141 anni al “Garau” sarà eseguito l’inno Nazionale Sardo “Fulminar la superba Aragona” scritto a Cagliari nel 1865 per l’Accademia in onore di Eleonora d’Arborea e intonato durante l’inaugurazione del monumento a Oristano nel 1881. Parole dell’avvocato cavalier Pietro Mossa, musica di Giovanni Battista Dessy. L’inno verrà eseguito dal Coro polifonico Eleonora d’Arborea diretto dal maestro Antonello Manca, accompagnato dal pianista Fabrizio Meli. La musica è stata nuovamente pubblicata da Giampaolo Mele nel volume Elianora. In chiusura i Tenores di Neoneli che interpreteranno alcune otadas dedicate alla Zuighissa tratte dal volume Zuighes di Tonino Casu. Alla serata parteciperanno “Eleonora e la sua corte” di Pina e Ottavio Ponti, il gruppo Tamburini e Trombettieri della Pro Loco.

