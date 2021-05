Eleonora, fascino senza tempo 

È là da 140 anni. Ma ieri sembrava avere un tocco nuovo: sarà che si celebrava proprio la sua festa, la statua di Eleonora è stata protagonista assoluta. Tra squilli di tromba, fiori e persino alcuni figuranti in abiti ottocenteschi, si è celebrato l’anniversario della sistemazione del monumento nella piazza. E alla fine non sono mancati i selfie davanti al monumento simbolo della città. «Ricordiamo un evento memorabile, che ha connotato per sempre la nostra città. Eleonora è il nostro orgoglio, ci rende fieri di essere oristanesi. In queste giornate intravvediamo anche i segni di una ripresa lungamente attesa dopo la pandemia» ha detto il sindaco Lutzu mentre con un pizzico di emozione ha mandato un bacio verso la statua.

La mattinata

Dopo una maratona durata un mese con una serie di iniziative per celebrare la giudicessa degli Arborea, ieri mattina c’è stato il clou delle manifestazioni. Nella sala consiliare si è svolto un dibattito moderato da Francesco Obino, direttore della Fondazione Oristano che insieme all'assessore alla Cultura Massimiliano Sanna ha scommesso da subito sull’evento. Sono poi intervenuti lo studioso Gigi Piredda, autore di un libro sul monumento che sarà pubblicato a breve, don Tonino Zedda in rappresentanza dell’arcivescovo Roberto Carboni e il prefetto Fabrizio Stelo: «È bello vedere una città che festeggia una donna, ma anche la statua che ricorda quella donna. È il segno del legame che esiste tra la comunità e la giudicessa e del suo valore storico». Infine Maria Pia Ercolini, presidente dell’Associazione toponomastica femminile, ha sottolineato come da Oristano sia partito un esempio straordinario: «Questa città ospita la prima statua dedicata a una donna, ha strade e piazza che riportano il suo nome – ha detto - È un segno di civiltà e di cultura».

L’omaggio

Dopo il dibattito il sindaco, accompagnato dai tamburini e trombettieri della Pro loco, ha deposto rose bianche e rosse ai piedi della statua, poi un lungo applauso. Tutt’intorno numerosi curiosi hanno immortalato il momento con i telefonini mentre nei bar che si affacciano sulla piazza c’era chi gustava il cocktail dedicato alla regina degli Arborea. Sui social invece si continua a pubblicare foto della statua, mentre in città sui cartelloni sono in bella mostra gli scatti del fotografo Stefano Orrù, scelti dalla Fondazione Oristano per questo importante progetto. Grande successo anche per l'annullo filatelico voluto da Poste Italiane.

RIPRODUZIONE RISERVATA