Einstein telescope, la sfida entra nel vivo 

La realizzazione di Einstein Telescope, futuristico osservatorio di onde gravitazionali, nelle miniere di Sos Enattos, a Lula, è ufficialmente uno dei progetti del piano di investimenti presentato dalla Regione nell’ambito del Recovery Fund. «La nostra scelta è legata al fatto che si tratta di un progetto strategico che avrà un grande impatto sull’economia e lo sviluppo dell’Isola», annuncia il presidente Christian Solinas.L’investimento di viale Trento sarà di 300 milioni di euro, a fronte di un costo di realizzazione totale di 1,7 miliardi che saranno coperti, per la parte restante, da fondi nazionali ed europei.

Il valore del progetto

L’impatto economico complessivo è stato calcolato in 6 miliardi di euro nei nove anni necessari per la costruzione, più un valore annuo di circa 127 milioni di euro e oltre 700 posti di lavoro quando entrerà in funzione. Come sede dell’infrastruttura, la Sardegna beneficerà di una parte rilevante del volume d’affari: a regime il 50-60% dell’impatto è previsto ricada nell’Isola.

La sfida della Regione

«Siamo in una fase cruciale», spiega Solinas, «in Europa si sta, infatti, per decidere sull’ingresso di ET tra le grandi infrastrutture di ricerca su cui puntare nel prossimo futuro, e si sta lavorando alla valutazione dei siti candidati a ospitarlo per decidere dove sarà realizzato. La credibilità della candidatura della Sardegna, che inizialmente sarebbe potuta sembrare debole, sta crescendo sempre più grazie alla grande collaborazione fra tutti gli enti coinvolti, fra cui la Regione, che è sempre stata in prima linea. Oggi aggiungiamo ulteriore forza a questa candidatura inserendola nel piano di investimenti del Recovery Fund. L’accesso ai fondi e la rapidità di spesa insita nel Recovery ci permettono di consolidare l’impegno della Regione, che ha già finanziato la costruzione del laboratorio Sargrav, di fatto il punto zero, il primo seme di Et», conclude il presidente.

Le fasi

Lo studio delle onde gravitazionali è oggi uno dei settori di punta della ricerca fondamentale in fisica e astrofisica. L’Italia sostiene il progetto e la candidatura dell’Isola tramite un protocollo d’intesa con Infn, Regione e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro. La fase preliminare è di fatto iniziata, con la costruzione del laboratorio a Sos Enattos, dove sono in corso studi preliminari funzionali alla certificazione del sito.

