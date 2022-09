Einstein Telescope, Draghi dice sì all’Isola 

Dal Governo italiano pieno sostegno alla candidatura del sito di Sos Enattos, in Sardegna, come sede del futuro telescopio di onde gravitazionali “Einstein Telescope” in Italia. Lo ha confermato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una lettera indirizzata al Presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli. I due Paesi ad oggi candidati ad ospitare la sede di ET sono Italia e Paesi Bassi. Nel nostro Paese, il progetto Einstein Telescope ha raccolto l’interesse e la disponibilità della Regione Sardegna, che si è impegnata a sostenerne la realizzazione con 350 milioni di euro, mentre il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale supporterà l’infrastruttura di ricerca attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. In considerazione dei tempi di realizzazione dell’opera, la cui costruzione è prevista a partire dal 2027, ulteriori risorse potranno essere reperite nell’ambito del bilancio dello Stato. Il Presidente Draghi ha invitato l’Istituto nazionale di fisica nucleare a procedere alla realizzazione del dossier di candidatura dell’Italia, in raccordo con tutti i partner nazionali e locali, ai fini della scelta definitiva del sito entro il 2025.

Reazioni

Roberto Deriu, consigliere regionale del Pd, ha accolto la notizia con soddisfazione. «Come abbiamo sottolineato più volte – afferma Deriu – si tratta di un progetto di un'importanza unica per la nostra isola e per l'Italia intera. L'Einstein telescope può dare a tutto il territorio un nuovo futuro. La Regione Sardegna, anche grazie ai nostri solleciti, si è impegnata a sostenerne la realizzazione con 350 milioni di euro”. Il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale sosterrà invece l'infrastruttura di ricerca attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, mentre ulteriori risorse potranno essere reperite nell'ambito del bilancio dello Stato.

«Si tratta di una battaglia che porto avanti da tanto tempo – prosegue il consigliere dem –, ecco perché sono particolarmente orgoglioso del pieno sostegno del Governo. Ora, però, è fondamentale che il lavoro prosegua senza intoppi, al fine di cogliere questa occasione irripetibile. Solo così – conclude Deriu – la Sardegna e l'Italia potranno conquistare un ruolo di rilievo assoluto nel campo scientifico a livello mondiale, garantendo uno sviluppo e una crescita culturale, sociale ed economica».

