«Ehi, ragazzo, “Credi in te”» Il pop anni ‘80 di Daniele D’Elia 

Lui l’ha fatto attraverso una serie di brani mai scontati, scrutando anche in profondi abissi interiori. Come in “Dove sei”, pezzo lento ma pieno di forza, dedicato alla scomparsa della madre: «Sento ancora la sua presenza anche se lei se n’è andata dodici anni fa, e devo sforzarmi per rivedere il suo viso. Ho sempre avuto paura del distacco, della morte. Ma quando è successo, questa paura si è un po’ calmata, forse perché l’idea è divenuta più concreta. E poi io credo che le persone che vanno via rimangano presenti, in modo molto reale».

Un ventaglio di pezzi all’insegna della varietà, per un cantautore che vuole raccontare tutto se stesso. Questo è il mondo di “Hello World”, l’ultimo album di Daniele d’Elia, in uscita ai primi di febbraio e che è già arrivato nelle orecchie e nei cuori di tanti con il primo singolo. Un inno positivo intitolato “Credi in te”. Un pezzo dal ritmo intenso e un po’ ballabile, tra dance, pop e rock in stile anni ’80; ma soprattutto «un invito ad amarsi per ciò che si è, accettando i propri difetti, lavorando costantemente per migliorare i propri limiti. L’ho pubblicato l’ultimo giorno del 2021, volevo finire l’anno con l’umore giusto», spiega D’Elia.

«I miei sogni»

Nato a Cagliari nel 1974, da anni Daniele è un professionista della musica. Prima con la sua band, gli Ignoto Trip, e poi da solo. Lo scorso anno ha pubblicato il primo EP, “Da sogno a realtà”. «Avevo tante canzoni nel cassetto», continua D’Elia, «e molte che preparavo da anni le ho utilizzate in questo nuovo album. Credo che sia importante trovare una nostra missione, ma prima occorre guardarsi dentro», questa la sua filosofia.

«Le mie paure»

Compagni di viaggio

Qui canta anche la bravissima Francesca Loche, in quello che D’Elia chiama «un dialogo bidimensionale». L’album non cambia la squadra di “Da sogno a realtà”, con D’Elia a voce e cori e la produzione artistica e gli arrangiamenti di Massimo Satta, che è anche alle chitarre acustiche ed elettriche, tastiere, programmazioni, mix e mastering; e poi con la partecipazione di Fabrizio Foggia al piano e tastiere, Fabio Useli al basso e Salvatore Mennella alla batteria. La squadra si è allargata con i contributi di importanti musicisti, tra cui Salvatore Mennella, Fabio Useli, Mauro Mulas e Sebastiano Dessanay. «Per una canzone posso impiegare settimane, spesso parto da una melodia accennata alla chitarra o al piano, per poi scrivere il testo», spiega d’Elia. Ma già c’è l’eccezione e «si chiama “Che male c’è”, una prog ballad».

«Come stai?»

Il brano che dà il titolo all’album, invece, è un dialogo con il nostro pianeta: «Non è una domanda banale perché la salute della Terra si riflette su di noi. Questa pandemia ha assorbito l’interesse di tutti, con molta angoscia. Eppure io ho ritagliato un piccolo spazio per me. Mi sento tranquillo, nonostante tutto». E guarda già al prossimo lavoro: «Sarà il punto di arrivo dopo questi due album, un EP un po’ filosofico. E mi piacerebbe un tour nei rifugi di alta montagna».

