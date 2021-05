Effetto Sardara: sette poltrone pronte a saltare 

Per direttori generali e componenti di Gabinetti sta per cominciare un mese da incubo. Prima ancora di rimpinguare gli staff, il ddl 107 che martedì sarà legge, rimette in discussione la loro composizione attuale. Questo spoil system interno riguarda oltre un centinaio di persone ed è disciplinato da uno degli ultimi emendamenti al provvedimento sulla riorganizzazione della Regione approvati dal Consiglio: l’attribuzione delle funzioni di dg e staff è revocata entro 30 giorni dall’entrata in vigore: i dg restano in carica in caso di silenzio, per i componenti dei Gabinetti devono essere gli assessori di riferimento a opporsi alla revoca.

Fattore Sardara

Si tratta certamente di un emendamento “Sardara” - così ribattezzato da tanti - ma è innegabile il via libera a una fase di verifica dell’operato di chi per due anni e mezzo ha lavorato a stretto contatto con la Giunta. Potersi “liberare” di chi ha partecipato al pranzo delle Terme grazie a una legge dell’Assemblea è solo la ciliegina sulla torta, un’opportunità che il governatore Solinas ha avuto la fredda lucidità di cogliere, ma che interessa appena sette delle oltre cento figure revocabili: i due fratelli Esu, l’ex portavoce del presidente Mauro e il consulente degli Enti locali Stefano, il dg degli Enti locali Umberto Oppus (che comunque – anche se ancora in carica – ha rimesso il mandato nelle mani di Solinas), il dg dell’Industria Alessandro Naitana, il capo di Gabinetto dell’Industria Alberto Urpi, il direttore generale di Forestas Giuliano Patteri, il comandante del Corpo Forestale Antonio Casula.

Fattore rimpasto

I destini di tutti gli altri sono legati agli equilibri - in parte mutati dall’inizio della legislatura - delle forze politiche di maggioranza, e quindi al rimpasto di Giunta che dovrebbe essere attuato dopo il passaggio in Aula dell’assestamento di Bilancio su cui sta lavorando l’assessore Giuseppe Fasolino. Diverso il caso dell’Ufficio stampa della Giunta di cui un emendamento alla 107 non ancora discusso prevede l’azzeramento: «I contratti di natura fiduciaria stipulati ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 3 del 2009 sono risolti di diritto il giorno dell’entrata in vigore della 107».

Preoccupazione

Sardara non c’entra ma la norma fa ugualmente piazza pulita. A rischiare la mancata riconferma sarebbero almeno in tre su otto. Appena presentata, la proposta di modifica ha subito richiamato l’attenzione di Assostampa e Ordine dei giornalisti, soprattutto perché è aperta la possibilità di comprendere nell’ufficio stampa anche non iscritti all’ordine, purché «funzionali all’efficacia complessiva dell’azione di governo». Ad ogni modo, anche tra i giornalisti della Giunta c’è molta preoccupazione. Ieri, poi, si è verificato un fatto che ha alzato ancora il livello di tensione. L’assessore ai Trasporti Giorgio Todde ha inviato alle testate un comunicato stampa. La mail, però, non è arrivata dall’Ufficio stampa della Regione ma da un’agenzia terza, Prima Idea, società che si occupa di consulenza e comunicazione per pubbliche amministrazioni e imprese e che fa capo a Raimondo Schiavone, considerato “vicino” al presidente della Fondazione Sardegna Antonello Cabras.

Il caso

I Progressisti hanno già annunciato un’interrogazione «per capire quali siano le procedure che la Giunta sta seguendo per gli affidamenti ad agenzie esterne all'ente e per conoscere che rispetto abbia il presidente delle leggi, delle norme e della libera informazione al servizio dei cittadini». Infatti – scrivono in una nota - «mentre con un emendamento alla legge sul “poltronificio” la maggioranza di centrodestra vuole trasformare l'ufficio stampa in un “ufficio propaganda”, la Giunta Solinas si porta avanti senza aspettare le decisioni del Consiglio regionale». Decisioni, peraltro, non scontate. Sull’emendamento in questione l’opposizione potrebbe chiedere il voto segreto. L’unica via per non far passare l’azzeramento.

