Effetto Delta, allarme in Sardegna 

Corre più veloce delle paure, la diffusione della variante Delta in Sardegna: il timore che diventasse predominante in breve tempo si scontra con i primi segnali del fatto che in realtà sia già avvenuto. Il sequenziamento dei tamponi positivi eseguito nell’ultima settimana nelle province di Cagliari e Oristano ha confermato che, su 32 test analizzati, in 23 casi a infettare le persone era stata la Delta, cioè la variante indiana, assai più contagiosa rispetto all’Alfa inglese. Quest’ultima è la variante precedente, che a sua volta infettava assai di più della “Wild type” (“tipo selvatico”): è quella sorta a Wuhan, in Cina, e trasmessa dai pipistrelli all’uomo prima di raggiungere un po’ tutto il mondo.

Dati preoccupanti

Se 23 casi su 32 si sono rivelati della mutazione Delta, contro soltanto 9 di Alfa (del virus 1.0 pare non ci sia ormai più traccia), significa che l’indiana si sta prendendo la Sardegna nello scenario della pandemia. Saranno illuminanti i sequenziamenti, in corso nel Laboratorio di analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari-Monserrato, sui tamponi positivi eseguiti sulle trenta persone infettate a un banchetto nuziale, ma da quei risultati non ci si aspettano sorprese. Non buone, a essere precisi. L’attesa è anche per i casi in studio nel Laboratorio di microbiologia dell’altra Aou sarda, quella di Sassari, che sotto il coordinamento di Roberto Rubino processa i tamponi eseguiti nelle province di Nuoro e, appunto, di Sassari: lì si sta provvedendo anche al sequenziamento dei 57 tamponi positivi eseguiti la settimana scorsa, per individuare la variante che ha infettato i pazienti.

La controffensiva

«La Sardegna è dotata degli strumenti necessari per fare tutto ciò che il Governo sta chiedendo di fronte alla grande diffusione di questa variante così infettiva, cioè i tracciamenti e i sequenziamenti». Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio di analisi dell’Aou di Cagliari, esorta però ad accelerare: «Facciamolo subito, prima ancora che il Governo lo renda obbligatorio, isoliamo il più possibile i focolai come si sta facendo per quello scoppiato due nove giorni fa durante il matrimonio nel Cagliaritano» (i trenta casi sotto sequenziamento ai quale è dedicato l’articolo qui a fianco).

I contagi tra i vaccinati

E sì, come si sapeva, la variante Delta riesce a infettare anche una parte delle persone che hanno ricevuto entrambi i vaccini. Le statistiche indicano una copertura del 70 per cento per Pfizer, un po’ più alta per AstraZeneca. «Stiamo vedendo i primi casi d’infezione di vaccinati», spiega Coghe, «ma chi afferma che l’immunizzazione sia inutile, sbaglia di grosso: i vaccinati che s’infettano con la Delta sono per lo più asintomatici o sviluppano pochissimi sintomi, si curano a casa senza intasare gli ospedali e non sono a rischio di morte come i non vaccinati che contraggono il virus. Non correre a immunizzarsi, ora, è irragionevole perché essere infettati dalla Delta senza immunizzazione espone a enormi pericoli: un disatro per la salute, per la Sanità e per l’economia».

La prevenzione

Si è già detto: servono tamponi, sequenziamenti, tracciamento dei contatti dei positivi e soprattutto isolamento dei focolai. «Cioè quel che non vedo in tutto il Paese», sbuffa però il direttore del Laboratorio di analisi dell’Aou cagliaritana, «siamo molto carenti per quanto riguarda le procedure di contenimento». Coghe non è per le zone rosse e le chiusure, particolarmente per quanto riguarda i ristoranti: «Per i locali esistono non soltanto le regole di distanziamento e di numero di persone per ciascun tavolo, ma anche le autorità che sorvegliano e sanzionano i titolari che non le fanno rispettare. La chiusura dei ristoranti porterebbe invece, come ha già fatto, ad assembramenti di dieci, venti, trenta persone nel soggiorno di un appartamento o negli spazi angusti di una casetta al mare. Accade soprattutto per pranzi e cene in famiglia, dove l’attenzione alla prevenzione è bassissima». Una vera festa del contagio, si potrebbe dire, che secondo il direttore del Laboratorio di analisi è esattamente ciò che più bisogna evitare di fare.

RIPRODUZIONE RISERVATA