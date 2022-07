Effetto crisi sui tassi, la scelta del mutuo ora diventa un rebus 

«L’incremento dei tassi deciso dalla Bce ha l’obiettivo di contrastare l’aumento dell’inflazione – spiega la Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani -, ma allo stesso tempo metterà in difficoltà le famiglie sia per quanto riguarda il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile già erogati, che subiranno progressivi incrementi, sia per quanto riguarda l’accesso a nuovi prestiti, che avranno costi maggiori. Per le banche, quindi, potrebbe essere sempre più difficile concedere denaro per l’acquisto di abitazioni».

I primi effetti sono già sotto gli occhi di tutti: sul mercato non mancano infatti finanziamenti per l'acquisto di una casa con interessi oltre il 3% e questo potrebbe essere solo l’inizio.

La festa è ufficialmente finita. La stagione dei mutui a interessi stracciati si è conclusa con l’ennesimo rialzo dei tassi deciso pochi giorni fa dalla Banca europea e per le famiglie sarde intenzionate a sottoscrivere un prestito per l'acquisto della casa si annuncia un autunno di lacrime e sangue. Ma non solo, l’impennata dello spread e dell’inflazione regaleranno anche agli attuali titolari di mutui a tasso variabile una sgradita sorpresa e rate sempre più pesanti, aggravate dalla recente crisi di Governo che non farà altro che intaccare la fiducia dei mercati sull’economia del nostro paese, scaricandosi a cascata sull’affidabilità dei buoni del tesoro italiani e sui tassi bancari.

La paura

L’avviso

In trincea sono salite anche le associazioni dei consumatori, preoccupate per come i cittadini affronteranno questo terremoto: «Attenzione al rialzo dei tassi», ha avvertito Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. «È importante che quando si sceglie il tasso per il mutuo si sia consapevoli del fatto che quelli variabili sono in futuro destinati ad aumentare per le scelte che la Bce è stata costretta a prendere per contenere l'inflazione galoppante. Considerando, ad esempio, un rialzo come quello deciso dalla Bce pari a mezzo punto, la rata subirà in media un aumento pari a 41 euro al mese, 492 euro all'anno».

Il rappresentante dei consumatori rispolvera perciò una vecchia regola per la scelta del finanziamento migliore: «Il rapporto tra l’importo della rata e il reddito famigliare non deve mai essere superiore al 30% per essere sostenibile nel tempo. Questo significa, immaginando possibili rialzi futuri dei tassi fino al 30%, che la rata dei mutui a tasso variabile sarebbe meglio fosse inizialmente pari al 23% del reddito della famiglia, così da restare sempre sotto quella soglia critica», prosegue Dona.

Prospettive

Il futuro potrebbe quindi riservare pessime notizie. Perché, se come prevede più di un analista, la crisi di Governo dovesse costare altri 70 punti sullo spread Bund-Btp, i mutui dei sardi potrebbero tornare tranquillamente indietro nel tempo di quindici anni, quando i tassi sorvolavano tranquillamente quota 6%, oltre il doppio di quelli attuali.

Si addensa così lo spettro di una brusca frenata dei finanziamenti: secondo la Fabi i tassi di interesse convenienti sono stati infatti per anni una spinta anche per il credito al consumo in aumento di 1,9 miliardi (+1,8%), così come per gli altri prestiti alle famiglie (+4,5% a 6,1 miliardi). «Complessivamente – concludono i bancari – le banche hanno erogato liquidità aggiuntiva alle famiglie per 42 miliardi, facendo salire l'ammontare degli impieghi da 630 a 672 miliardi».

