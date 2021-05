Educatori, il piatto piange 

«Pochi fondi e troppo spesso in ritardo per un settore fondamentale». È l’accusa lanciata dal sindaco Pietro Pisu, che dati alla mano, analizza le difficoltà con cui quotidianamente operano gli uffici delle politiche sociali e punta il dito contro “mamma Regione”.

«Garantire l’assistenza alle famiglie, ai minori agli anziani e alle persone in difficoltà fisiche ed economiche nel nostro territorio è per noi una priorità - afferma -. Ma spesso e volentieri c’è una discrasia tra le risorse che arrivano dalla Regione, rispetto a quelle che sono le reali esigenze dei nostri concittadini più fragili, ecco perché il più delle volte dobbiamo far fronte alle mancanze economiche e tamponare con le poche risorse di bilancio che abbiamo a disposizione come nel caso dei bambini che hanno bisogno dell’assistenza educativa a scuola».

I fondi a disposizione

Nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale a marzo, per il sostegno alle politiche sociali sono stati destinati 3,5 milioni di euro, di questi circa un milione andrà alle 239 famiglie che usufruiscono della legge 162, ossia quella che permette di mettere in piedi piani personalizzati a favore di persone con disabilità con l’obiettivo di promuovere l'autonomia e fornire sostegno alla famiglia. Mentre 450 mila euro sono stati investiti per i servizi socio educativi: sono ben 90 infatti i bambini che vengono seguiti a scuola attraverso l’assistenza educativa.

I bambini difficili

Ed è proprio quest’ultima voce che sta particolarmente a cuore al sindaco. «Sono numeri importanti e denotano che il nostro focus è ampio e attento a monitorare le problematiche dei minori – prosegue Pisu -. Novanta bambini è un numero cospicuo perché i nostri uffici non solo tendono subito la mano a chi in modo chiaro chiede aiuto, ma sono attenti a monitorare anche quando c’è il sentore o arriva una segnalazione che in un nucleo familiare ci siano delle criticità che non emergono, sono nascoste e con molta discrezione, si avvicinano e le portano alla luce». Numeri e dati rilevanti, ai quali in un periodo di emergenza sanitaria e sociale, si aggiungono anche quelli delle circa 400 persone che usufruiscono dei buoni spesa per acquistare i beni di prima necessità. «Dopo un periodo in cui il settore ha navigato un po’ al buio – spiega il sindaco –, lo abbiamo rafforzato, inserendo una figura di responsabile che sta lavorando in maniera egregia, molto attenta alle problematiche dell’utenza, dimostrando di saper lavorare nonostante le difficoltà sia economiche che legate alla situazione pandemica». E aggiunge: «Sarà necessario stringere la cinghia su altri settori e poi c’è il problema del piano locale unitario dei servizi. Il Plus 21 al momento è commissariato, ci sono delle riunioni in corso che non danno grandi risultati in questo momento perché non è stato definito il Comune capofila, ma nonostante le difficoltà cerchiamo di erogare i servizi sia finanziari che all’utenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA