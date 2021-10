Educatori e giovani in fuga dalla comunità 

«Ci hanno tagliato un utente dei nove per i quali eravamo accreditati. Di fatto sono 67 mila euro in meno all’anno che ci impediscono di pagare per intero gli stipendi, visto che il rapporto con gli educatori è rimasto immutato. Noi siamo una cooperativa sociale e quel taglio vuol dire farci chiudere». Gianni Sarritzu, presidente di Corongiu Terapeutica che si occupa di ragazzini con problemi psichiatrici, ha visto nei mesi scorsi gli educatori del suo centro di Maracalagonis presentare la lettera di licenziamento uno dopo l’altro. Nell’incertezza di ricevere gli stipendi hanno preferito andare a lavorare altrove.

Il centro in difficoltà

«Noi lavoriamo con Ats con contratti annuali», spiega, «Siamo regolarmente abilitati e l’ultimo accordo prevedeva 633 mila euro per 9 utenti tra i 14 ed i 21 anni. A gennaio era previsto il nuovo contratto triennale che è arrivato invece il 10 agosto. Così abbiamo scoperto che c’è stata la decurtazione di un utente, pari a 67 mila euro. Per sopravvivere avremmo dovuto ridurre spese per un importo pari al taglio ricevuto, ma non è possibile perché il numero di educatori richiesto è rimasto uguale». Il presidente della Corongiu Terapeutica, realtà nata alcuni anni fa con investimenti privati per ospitare ragazzi con disagi psichiatrici di media problematicità e aiutarli con lo sport, spiega che dei 21 dipendenti che lavoravano nella struttura ora sono rimasti un educatrice, un’istruttrice motoria, due operatori socio sanitari e tre generici. «I genitori dei ragazzi che ci erano stati mandati oppure i tutori nominati dal Tribunale», fa sapere, «nell’incertezza hanno preferito trasferirli in altri centri. Al momento ne seguiamo due. Ho protestato con l’Ats ma mi hanno detto che la Regione ha tagliato 2 milioni alla psichiatria minorile e che anche altri centri avevano subito riduzioni nel contratto. Io in ogni caso non ho mandato via nessuno né ho licenziato nessuno. Per far fronte agli stipendi, abbiamo preso un mutuo di 25 mila euro».

Il braccio di ferro

Sorta nelle campagne in località Mitza Fonnai, la Corongiu Terapeutica conta campi sportivi, palestre per le arti marziali, refettori e centri ludici. «Con nove utenti accreditati chiudevamo in pari», ammette Sarritzu, che si è affidato all’avvocato Carlo Fanari per la battaglia legale contro l’Ats, «anche perché quello che avanzava sopperiva ai mesi nei quali il Tribunale ci mandava meno ragazzi e gli stipendi andavano comunque pagati. Oltre a noi in Sardegna ci sono due centri a Oristano e Iglesias, ma mentre noi interveniamo con casi di media difficoltà, ricevendo 185 euro al giorno, loro hanno casi gravi con rette di 267 euro. Eppure abbiamo avuto grandi successi, diversi ragazzi hanno smesso di prendere i farmaci. Nonostante ciò, ci troviamo in questa situazione».