Edoardo ha fretta e nasce in auto 

Le contrazioni, la corsa verso il reparto di Ostetricia e poi il bambino che nasce praticamente dentro l’auto. È successo ieri mattina nel parcheggio dell’ospedale civile di Alghero. Una mamma di 35 anni, al secondo figlio, ha partorito prima di salire in reparto. Il piccolo Edoardo, evidentemente, aveva fretta di nascere e non ha lasciato tempo a mamma e medici del presidio algherese. Il parto è avvenuto proprio davanti all’ospedale e sono stati gli specialisti di un’équipe del 118 ad assistere la donna, che, però, ha fatto tutto da sola. Il piccolo Edoardo pesa quattro chili e 580 grammi, le condizioni di mamma e bambino sono ottime. Dice il primario del punto nascite di Alghero, Franco Careddu: «È andato tutto per il meglio. La signora si è resa conto che il bambino stava nascendo, quando è arrivata nel parcheggio dell’ospedale. I colleghi dell’auto medica del 118 l’hanno fatta adagiare su un barella e il bambino è nato». Ora mamma e piccolo si trovano nel reparto di Ostetricia dell’ospedale civile.

Il precedente

La fretta di nascere, però, non è una prerogativa esclusiva del piccolo Edoardo. Anche il fratellino, ricordano nel reparto di Ostetricia dell’ospedale algherese, ha fatto correre la mamma senza lasciarle tempo. Infatti il figlio più grande della donna è nato nel corridoio del punto nascite. Anche per il primo parto non c’è stata la possibilità di arrivare con calma nella camera assegnata. Due fratelli molto veloci, accomunati da esordio sprint che nessuno in famiglia dimenticherà.

