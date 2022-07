Edoardo Bennato, che grinta! Tutto il potere del rock’n’roll 

Saranno solo canzonette ma, signori, questo è rock’n roll! Che ritmo Edoardo Bennato, che infiamma l’Arena Nazzari a Cagliari. Uno spazio ritrovato in extremis, e meno male perché è più bello così, all’aperto, come le braccia al cielo, in questa notte appiccicaticcia di afa e sudore. Ma c’è voglia di ballare con questo cantastorie che non smette di stupire perché si possono avere dubbi su tutto, dice in apertura, ma non «sul rock n' roll».

E allora ecco l’armonica, il tamburo, la chitarra e i successi di sempre . E alzi la mano chi non li conosce: “Il gatto e la volpe”, “Arrivano i buoni”, “Bravi Ragazzi”, il forsennato “La Torre di Babele”. E ancora “Cantautore”, “Il rock di Capitan Uncino”, “Italiani” e “Le ragazze fanno grandi sogni”. Una carrellata inarrestabile con il pubblico che canta all’unisono, perché queste canzoni sono nella storia di tutti e sono sempre attuali. E sugli spalti ci sono i giovani e quelli meno giovani, i coetanei di Bennato, quelli che lo seguono dagli esordi e intere famiglie, mamme, papà e figli.

Questo “Peter Pan” tour saltato nel 2020 per via del Covid adesso è qui, tutto per il suo pubblico. C’è spazio per gli assoli di chitarra, per una band che è una meraviglia, perché la musica qui è la vera protagonista e riempie di magia l’arena. E non è finita. Bennato replica domani, al Parco dei Suoni di Riola Sardo e poi domenica a Cardedu nella spiaggia di Museddu per Rocce Rosse.

