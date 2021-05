«Edilizia popolare, soluzione entro l’anno» 

Buone notizie per i monserratini che risiedono nelle abitazioni dei piani di edilizia popolare. Il sindaco di Cagliari da cui dipende una parte della vicenda dei vincoli sugli immobili – ha rassicurato tutti: la situazione è in fase di soluzione, probabilmente entro l’anno. L’incontro si è svolto nella mattinata di ieri a Palazzo Bacaredda, nell’ufficio del primo cittadino Paolo Truzzu. Fuori dalla sede del Comune aspettavano circa trenta monserratini. Il sindaco si è rammaricato per non essere riuscito ad incontrare prima di ieri la delegazione del comitato.

La divisione

Giorgio Canetto ha immediatamente spiegato la natura delle richieste dei cittadini di Monserrato, legate alla divisione dei terreni tra i due Comuni ai tempi dell’autonomia del 1991: «È importante che le amministrazioni scorporino la questione che riguarda i piani di edilizia economica e popolare approvati dal comune di Cagliari ormai più di trent’anni fa, dalla più complessa situazione riguardante il contenzioso per i terreni della piana di San Lorenzo», ha spiegato Giorgio Canetto nella sua premessa, «abbiamo anticipato questa richiesta al sindaco di Monserrato nel gennaio 2020, lui aveva accolto questa tesi dicendoci che avrebbe portato la nostra istanza sui tavoli del negoziato. Dopo di ché non abbiamo avuto alcuna risposta. Siamo arrivati a maggio 2021 e non conosciamo la reale situazione delle trattative».

A dar manforte alle argomentazioni del comitato anche Andrea Meloni: «È una situazione che colpisce un migliaio di famiglie residenti a Monserrato, in tutte quelle aree che vennero espropriate dal comune di Cagliari e poi cedute in convenzione per l’edilizia popolare. Abbiamo provato in tutti i modi finalmente siamo riusciti ad arrivare qui per cercare le risposte che non siamo ancora riusciti ad ottenere».

L’apertura

Il sindaco Truzzu ha quindi aperto ad una soluzione condivisa: «Stiamo lavorando per soddisfare tutte le parti in causa, siamo in stretto contatto con l’amministrazione monserratina con la quale continua il dialogo», ha risposto il primo cittadino. All’incontro erano presenti alcuni dirigenti del Comune e sono state annunciate anche alcune novità: verrà stilato e consegnato un report mensile sullo stato d’avanzamento del procedimento e inoltre, nonostante la complessità della pratica, ci si augura di trovare la quadra entro l’anno. Dopo l’incontro lo stesso Giorgio Canetto ha raggiunto i cittadini raccolti nel sit-in fuori da palazzo Bacaredda, per riassumere la riunione: «Accogliamo con una certa soddisfazione l’apertura da parte dell’amministrazione del capoluogo a voler trovare una soluzione», ha spiegato Canetto dopo il summit, «certo la questione non è ancora risolta e ci vorrà ancora un po’ di tempo ma le rassicurazioni che ci sono arrivate oggi, così come la conferma che le due amministrazioni stanno lavorando in sinergia, ci fa ben sperare».

