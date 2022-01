Edilizia popolare, addio vincoli 

Dopo l’approvazione del nuovo regolamento - prima in Giunta e poi in Consiglio - parte il bando per diventare proprietari a tutti gli effetti delle case costruite nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare distribuiti in diverse zone della città: da Santo Stefano a Sa Forada, sino a Costa Bentu. Mentre per la lottizzazione di Sant’Anastasia è necessario prima chiudere la partita degli espropri e il mega contenzioso - in fase di definizione - che costerà alle casse comunali milioni di euro. «Partiamo dai primi tre piani di zona», commenta il vicesindaco Tore Sanna, «dove finalmente chi ha acquistato e costruito a suo tempo avrà l’opportunità di diventare definitivamente proprietario, e poter vendere o affittare a prezzo di mercato la propria casa».

La procedura

L’avviso è stato pubblicato ieri dal Comune. Un’operazione che consentirà all’amministrazione di via Porcu di incassare intorno ai 3 milioni di euro - divisi in più annualità - se si conta che i quartesi coinvolti sono circa 700, fra lotti di cooperative e il resto edificati da autocostruttori. La maggior parte concentrati a Sa Forada, con oltre 400 terreni assegnati ad altrettanti cittadini. Ora per loro arriva la svolta con la possibilità di cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e l’eliminazione dei vincoli convenzionali.

Di fatto un allineamento alla normativa nazionale dopo anni di stallo. Con una novità: il tetto massimo del contributo che, a seconda della superficie catastale residenziale dell’immobile, non potrà superare i 5mila o 10mila euro per ogni tipologia di procedimento (trasformazione o eliminazione vincoli) con un conseguente abbattimento, anche consistente, dell’onere richiesto. «Per esempio», spiegano dai piani alti del Municipio, «nei casi in cui con il vecchio regolamento del 2013 era chiesto per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà un contributo di 10.458 euro, adesso, con l’applicazione del nuovo regolamento, si dovranno versare 5mila euro».

Le zone