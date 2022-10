Edilizia, pasticcio di mattoni 

Tre grane grandi come i palazzi che per un motivo o per l’altro sono stati dichiarati fuori regola dal Tribunale amministrativo e dalla Cassazione. Per il Comune è arrivata l’ora delle decisioni, certamente difficili ma ormai inderogabili perché più corre il tempo e più rischia di rimetterci soldi pubblici.

L’ex albergo

La prima, l’ex Ca.ma hotel. Correva l’anno 2000, l’architetto Giovanni Lochi acquistava il Ca.ma per trasformarlo in edificio residenziale, appartamenti quindi. In Comune si discute parecchio, alla fine la delibera passa nonostante il parere contrario della Regione. Muore l’albergo e nascono gli appartamenti. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello però concludono sentenziando che il lotto di terreno, pur con tutti i conteggi integrativi presentati, non «sarebbe stato comunque sufficiente per assicurare il mutamento di destinazione». Bocciato, deroga illegittima e palla che ritorna al Comune che deve decidere se buttarlo giù o, dietro delibera del Consiglio comunale, acquisirlo al proprio patrimonio per “prevalenti interessi pubblici”, L’assessore all’urbanistica Ivano Cuccu: «Demolirlo è un’assurdità dovremo acquisirlo e adibirlo, come dice la legge, a fini istituzionali o sociali, penso all’housing che avrebbe la funzione di calmierare i prezzi del mercato immobiliare».

Troppo alto

A proposito di canoni sociali, grana numero due: via Lepanto, 45 appartamenti da locare a famiglie in possesso di un certo reddito. Il Tar, su ricorso del comitato di via Lepanto ha bocciato gli atti del Comune per aver autorizzato le costruzioni oltre i 13 metri di altezza in forza di una determina del dirigente quando invece occorreva una delibera del Consiglio comunale. Il cantiere è ancora bloccato e la società “Torre” alla quale il Comune aveva venduto l’area e autorizzato i lavori minaccia azioni legali risarcitorie. Per uscirne il Consiglio comunale ha una sola strada: adottare il piano attuativo. «L’altra strada è andare incontro a un contenzioso che come tutte le cause si può vincere ma anche perdere e in quel caso al Comune costerà un po' di soldi. L’argomento arriverà in aula dove sono certo i consiglieri lo discuteranno oltre gli schieramenti politici», sintetizza Cuccu. Quindi piano attuativo sempre che la maggioranza trovi la quadra.