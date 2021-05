Edilizia, meno vincoli nel centro storico 

Il filo conduttore è la rinascita della città e il rilancio delle attività commerciali, con l’edilizia che riparte e la sicurezza del lavoro quale premessa di un benessere sociale. L’ultimo Consiglio comunale di Sanluri ha dato il via libera definitivo e con voto unanime al Piano particolareggiato del cento storico. Una delibera importante per la comunità che sblocca una situazione burocratica e amministrativa durata 15 anni. «Il piano – ricorda il sindaco Alberto Urpi – vide la luce nel 2018, ma un anno dopo fummo costretti a revocarlo a causa dei troppi vincoli che ingessavano particolarmente le zone dei negozi».

Cosa cambia

La proposta di riperimetrazione interessa le zone che nel Puc non sono indicate come centro storico. «In sintesi – spiega ancora il sindaco – sono state introdotte novità di carattere tecnico, quali la possibilità di utilizzare infissi in legno, in metallo, in pvc. Ammesse ristrutturazioni importanti, come cambiare le facciate delle abitazioni, aumentare le volumetrie, ad esempio l’altezza degli immobili fino a due piani, a tre nel caso si tratti di attività commerciali, modificare parti esterne, per esempio buttando giù un balcone». Il primo cittadino ricorda che diversamente «il centro storico resta vincolato alla salvaguardia dell’esistente, in particolare le case a corte. E di questo ne siamo fieri: la nostra identità che mettiamo in mostra con la festa del borgo, manifestazione a livello regionale».

Tutti d’accordo

Il voto unanime del Consiglio è motivato dal capogruppo di minoranza, Salvatore Floris: «Il nuovo strumento rappresenta un ulteriore passo in avanti che potrebbe consentire lo sblocco delle attività edilizie nel centro di prima e antica formazione, la rivitalizzazione a fini abitativi, la valorizzazione delle piazze come punto d’incontro, memoria e impulso per l’economia».

Il commercio

Il centro matrice di Sanluri, individuato dalla Regione, divenne più grande dello stesso centro storico, uno dei più estesi dell’Isola. Una volta che i residenti delle vie Roma, Carlo Felice, Sassari, Trieste e Garibaldi hanno iniziato a capire sulla loro pelle che praticamente l’edilizia era bloccata anche nelle zone di nessun pregio e di nessun interesse storico, hanno chiesto al Comune di rivedere il Piano particolareggiato, approvato a febbraio del 2018, dopo un lavoro di circa 12 anni e un finanziamento regionale di 148 mila euro.

Il Piano

Complessivamente racchiude 1.300 unità minime d’intervento, per ciascuna costruzione una scheda che ne descrive la storia, 78 sono gli edifici pubblici, fra questi il castello, le chiese, il Palazzo comunale, il Montegranatico, la casa del pane, la sala consiliare, le scuole, l’ex Tribunale e le strade dei negozi. Col nuovo assetto edilizio, molti salvi dai vincoli del centro storico. La parola passa ora ai cittadini per eventuali osservazioni. Il via libera definitivo spetta alla Regione.

