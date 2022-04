Edilizia e commercio, pratiche sprint 

Centinaia di pratiche edilizie in arretrato ormai evase, e tempi di attesa praticamente azzerati rispetto al passato. Una svolta per l’ufficio Suape del Municipio, lì dove di fatto passa tutta l’attività economica della città, fra permessi per costruire e istanze per l’apertura di una nuova attività commerciale: sino allo scorso anno la prassi prevedeva non meno di un anno di attesa per avere il via libera alla richiesta presentata, più i trenta giorni previsti per legge. «Ora abbiamo azzerato la coda di dodici mesi che prima si verificava in attesa della conferenza dei servizi», spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «Si tratta di uno dei tanti obiettivi di questa amministrazione, e un risultato importante che ci consente di iniziare a dare risposte concrete ai cittadini».

Il metodo

Traguardo raggiunto grazie al potenziamento e alla riorganizzazione dell’ufficio. «E al buon lavoro di dirigenti e impiegati», aggiunge l’esponente della Giunta Milia, «con impegno quotidiano hanno dimostrato che i risultati si possono raggiungere anche quando sembrano impossibili». Lo conferma il confronto fra i dati riferiti allo scorso anno e quelli attuali: non ci sono più i dodici mesi che solitamente bisognava attendere, ma solo i trenta giorni obbligatori. «Che poi possono diventare sessanta se tra i parere richiesti c’è anche un’autorizzazione paesaggistica ordinaria», precisa Vanini. «Questo vuol dire che se ora un cittadino presenta una pratica al Suape, nel caso non servano ulteriori documenti da integrare, in cinque giorni l’istruttoria formale viene conclusa. Poi va trasmessa per il parere agli enti competenti, e infine ci sono i trenta o sessanta giorni previsti dalla norma. Niente a che vedere con i dodici mesi di tempo che sino allo scorso anno bisognava aspettare»

Resta da ridurre la tempistica che solitamente passa fra il parere della conferenza dei servizi e il rilascio del provvedimento unico. «I tempi si sono accorciati anche in questo caso e stiamo lavorando per avere un iter ancora più veloce e snello», assicura Vanini. «Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza, i problemi sono tanti e vanno risolti uno alla volta. Fra l’altro la carenza d’organico non aiuta, e ci sono pure dei nuovi pensionamenti in programma: una criticità alla quale si sta cercando di porre rimedio».

L’ufficio