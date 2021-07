Eden dei sub senza camera iperbarica 

Una Ferrari in garage perché mancano autista e meccanico. È, ormai da anni, più o meno questa la situazione della camera iperbarica di La Maddalena, in un territorio – la Gallura – con la più alta presenza di subacquei. E quindi con la più pressante necessità di interventi di emergenza-urgenza. Perché se è vero, come tiene a precisare il sindaco Fabio Lai, che la struttura «è aperta e funzionante per 12 ore», è altrettanto vero che la carenza di personale la costringe, nella migliore delle ipotesi, a un’attività di tipo ordinario, sulle patologie (pure importanti) che necessitano della terapia. La nuova camera iperbarica, costata 680 mila euro, installata otto anni fa, di fatto non ha mai svolto il servizio di emergenza. E così si deve ricorrere al Marino di Cagliari dove opera (non senza difficoltà) l’unica struttura idonea alle urgenze. Tre degli ultimi quattro subacquei sottoposti a terapia venivano da Olbia.

La disdetta

A ricordare quanto pesa l’assenza di questo servizio sanitario è Stefano Cellini, titolare del diving Tavolara. «Recentemente, – racconta – ho perso un interessante contratto con un gruppo di militari americani. Quando hanno saputo che la camera iperbarica più vicina era a tre ore di macchina, si sono spostati in un’altra area perchè tra le condizioni c’era che la struttura più vicina fosse a non più di 60 minuti». Le emergenze subacquee non sono tantissime ma possono essere gravi e la velocità di intervento è fondamentale. «È incredibile che il nord Sardegna, che è il polmone del turismo subacqueo isolano, non abbia tutti i servizi necessari», osserva ancora Cellini: «Ne va della credibilità del sistema».

Il peso del settore

Su calcola che circa il 70 per cento delle attività di diving riguardino il nord Sardegna. L’area marina protetta di Tavolara ha anche, in uno dei suoi studi, quantificato l’impatto. Si parla, solo nell’area interessata, di un numero di immersioni che va dalle 20 alle 25.000 a stagione e di un impatto economico da 15 milioni di euro, contando chiaramente anche le spese di alloggio, vitto e i vari servizi. «Un settore di rilevanza estrema per tutto il nord est che andrebbe curato e valorizzato», commenta il direttore dell’Ente Augusto Navone: «Il turista subacqueo, di solito, ha un’alta capacità di spesa ed è una persona attenta e rispettosa dell’ambiente. Ma più in generale, la bellezza delle nostre coste deve essere accompagnata dai servizi, e soprattutto da una sanità efficiente».

