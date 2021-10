«Ecoserdiana ha inquinato acqua e suolo» 

La Procura non ha dubbi: l’attività della società Ecoserdiana avrebbe provocato un inquinamento ambientale consistito nella «compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo», ma anche dell’ecosistema «della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna», potenzialmente in grado di contaminare il sito e comportare rischi di aggravamento della contaminazione.

Chiusa l’indagine sul presunto inquinamento legato alla gestione dei rifiuti, la Procura ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio nei confronti dell’amministratore unico della società, Biagio Caschili, 73 anni di Cagliari.

L’inchiesta

L'indagine dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) ha racconto gli esiti delle analisi effettuati dall’Arpas a partire dal 24 ottobre 2018. Quel giorno, nell’acqua di due dei pozzi di monitoraggio realizzati attorno alla discarica di Serdiana, alcuni valori avrebbero superato il valore di concentrazione consentito. Ma in realtà, almeno stando all’imputazione, l’inquinamento vero e proprio sarebbe stato accertato il 28 luglio 2020 e la situazione anche ora non sarebbe migliorata. Il sospetto dei militari era che potrebbero esserci state delle perdite di perclorato (il liquido che fuoriesce dai rifiuti) nei pressi della discarica e che le sostanze nocive possano aver inquinato la falda acquifera che scende verso la Statale 387 e la zona artigianale di Donori.

Chiesto il processo

Per cercare di capire cosa fosse accaduto la Procura lo scorso anno aveva nominato un consulente tecnico, chiedendogli di analizzare le falde sotterranee attorno alla discarica a “Su Siccesu e S'Arenaxiu”, nata nel 1984 dalla conversione di un'ex cava di sabbia. Ora, terminate le indagini preliminari, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha chiesto il rinvio a giudizio di Biagio Caschili, difeso dall’avvocato Guido Manca Bitti. Due le contestazioni: aver esercitato un'attività di gestione di rifiuti pericolosi allo stato liquido, quali percolato di discarica, in assenza di autorizzazione, ma anche aver inquinato a causa del superamento dei parametri di legge per i metalli pesanti come il manganese, il nichel, l’arsenico, il ferro, l'argento, il piombo, ma anche idrocarburi come il cloruro di vinile, dicloruro-propano, il benzene e il dicloro-etilene che potrebbero aver inquinato alcune falde. L'ipotesi è che uno dei moduli più vecchi e non più in uso della discarica, possa aver fatto filtrare il percolato prodotto dalla massa di rifiuti raccolta. Ora la parola passa al giudice per le udienze preliminari che dovrà fissare l’udienza per valutare il materiale raccolto dalla Procura e decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dall’accusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata