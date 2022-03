Ecocentro, il futuro dopo il Cisa 

C’è un nuovo ecocentro nel futuro di Serramanna, comune che ha pagato un prezzo altissimo, in termini di disservizi, in seguito all’addio (nel 2019) al consorzio Cisa in materia di appalto di Igiene urbana.

Il progetto

La delibera consiliare che aveva sancito l’uscita dal consorzio e aperto al passaggio di Serramanna all’appalto rifiuti dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, aveva portato con se la chiusura dell’ecocentro di Pruni Cristi, di proprietà proprio del Cisa dal quale, evidentemente, l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Littera, punta ad affrancarsi per quel che concerne la gestione del ciclo dei rifiuti. «La nostra idea, per la quale esiste già il progetto finalizzato alla concessione di un finanziamento dei fondi Pnrr, è quella di realizzare un nuovo ecocentro nell’area di proprietà del Municipio che ha ospitato in passato la discarica comunale», anticipa Littera. Fuori dell’abitato, passando dal Ponti Nou (quando sarà riaperto) e deviando da Funtana Pubblica verso la Statale 196, a poca distanza dalla tenuta degli Evaristiani. «È lì, nell’ex discarica comunale che verrà bonificata che sorgerà il nuovo ecocentro», continua il sindaco di Serramanna. Attualmente, dopo gli anni della crisi Comune-Cisa, i cittadini sono tornati a usufruire dell’ecocentro di Pruni Cristi stretto fra gli impianti di compostaggio e di depurazione dello stesso consorzio. Dopo anni di muro contro muro, i due enti sono tornati a parlarsi. Il risultato della distensione è la concessione in comodato d’uso della struttura al Comune. «Siamo fiduciosi nella concessione del finanziamento», aggiunge Littera.

I disagi

Per un lungo periodo, i serramannesi, orfani dell’impianto chiuso, erano costretti a tenersi i rifiuti in casa: il disservizio, che aveva originato molte proteste, era sfociato nella crescita del fenomeno, deplorevole, dell’abbandono dei rifiuti in campagna. «L’ecocentro ci permetterà, come avviene in tutti i Comuni, di disporre di uno spazio di nostra proprietà e ancor più consentirà di far si che questo spazio non sia percepito e vissuto come “discarica” ma è progettato per essere a tutti gli effetti un luogo in cui nuove e vecchie generazioni comprendano e vivano appieno l’economia circolare, il riciclo, il riuso», conclude Littera.