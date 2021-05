Ecocentro chiuso? Si va a Samassi 

«Dalla prossima settimana i serramannesi potranno tornare a conferire i rifiuti all’ecocentro di Samassi». L’annuncio del commissario straordinario del Comune di Serramanna Antonello Ghiani arriva nel bel mezzo delle proteste, a Serramanna, per la perdurante chiusura dell’ecocentro comunale. «Renderemo noti il calendario con i giorni, probabilmente t re a settimana, e orari in cui si potrà conferire a Samassi», aggiunge il commissario, reduce da una videoconferenza, sul tema, che ha riunito «il gestore del servizio di raccolta rifiuti, la società Sangermano, e il Comune di Samassi».

La situazione

L’accordo raggiunto («Con costi compresi nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti») rappresenta una svolta nella stagione di disservizi e disagi seguiti alla chiusura dell’ecocentro comunale: realizzato in un’area di proprietà del Consorzio Cisa, stretto tra l’impianto di compostaggio e il depuratore dei reflui consortili. La struttura, nata per accogliere le diverse tipologie di rifiuti (sfalci, residui di lavorazioni edili in quantità modiche, materiale ingombrante, elettrodomestici in disuso, materiale ferroso) difficili da tenere in casa, si presenta ancora con i cancelli desolatamente sbarrati. Dal 2019, quando il Consiglio comunale di Serramanna, all’unanimità, votò l’uscita dal Consorzio Cisa per i servizi in materia di igiene ambientale per confluire nell’Unione dei Comuni Terre del Campidano. Orfani dell’ecocentro i serramannesi sono stati costretti a tenersi i rifiuti in casa. E il fenomeno, deplorevole, dell’abbandono dei rifiuti in campagna è cresciuto esponenzialmente.

Le lamentele

Le proteste tornano a salire. «Si tratta di un disservizio che sta creando disagi a tutta la popolazione di Serramanna, che fino a poco tempo ha costretto i cittadini al trasporto dei rifiuti e ingombri a Samassi. Cosa ci dobbiamo aspettare e soprattutto quando possiamo rientrare nel nostro diritto di eliminare la spazzatura che ci troviamo costretti a tenere in casa?», con questo post pubblicato su facebook da una cittadina, il dibattito è tornato a salire di tono. «Siamo gli unici, nel territorio, a non avere l’ecocentro. Non si può aspettare mesi per vedersi ritirata l’erba che viene tosata settimanalmente», è una delle centinaia di voci del coro di proteste. Fino all’annuncio del commissario del Comune. «Si potrà riprendere a conferire all’ecocentro di Samassi». E alla proposta per l’immediato, se ne aggiunge una più a lungo termine. «Ho chiesto al direttore del Consorzio Cisa, Mauro Musio, di farci sapere se ci sono possibilità per la riapertura dell’ecocentro di Serramanna», conclude Ghiani. «Sarà difficile trovare un accordo per riavere l’ecocentro», è il commento di Carlo Pahler, di minoranza, riferendosi alla causa legale tra Cisa e il Comune per presunti, milionari, crediti vantati dal primo nei confronti del Comune. «Questa è una causa che sta costando alla popolazione tanti soldi», rileva Pahler.

