Eclissi solare, tutti col naso all’insù 

Uno spettacolo astronomico affascinante e raro, a sette anni dall'ultima volta. Ieri, si è verificata un’eclissi solare parziale che centinaia di persone hanno potuto ammirare grazie ai due telescopi installati in piazza Unione Sarda: un fenomeno spettacolare che si verifica nel momento in cui la luna, in corrispondenza del novilunio, transita davanti al sole determinando l’eclissi solare, in questo caso parziale, con una copertura in Sardegna del 10%.

L’astrofisico

«L’eclissi è stata visibile dalle 11.30 alle 13.05», spiega l’astrofisico Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda, «il momento clou si è verificato tra le 11.30 e le 12.20». Doveroso un inviso alla massima prudenza. «È bene ricordare che l’eclissi non può essere osservata a occhio nudo, né con occhiali da sole o con vetri oscurati», precisa Floris, «a causa dei raggi ultravioletti che procurano danni permanenti alla retina».

I due telescopi

Le persone presenti si sono susseguite davanti ai due telescopi installati, ognuno con delle caratteristiche ben precise. «Il telescopio di dimensioni minori attenua la luce, lasciando passare una parte su 10000 della luce solare, consentendo di vedere le macchie solari e l’eclissi. Quello più grande, con un diametro di 20 centimetri, si contraddistingue per i sistemi di filtri interferenziali capaci di fare passare solo una piccola parte dello spettro elettromagnetico del sole. Inoltre, consente di vedere la fotosfera solare con le eruzioni e le protuberanze che mutano nel tempo».

«Getti di plasma»

Ma come si creano queste protuberanze? «Sono dei getti di plasma ad altissima temperatura», chiarisce Floris, «si parla di quasi milioni di gradi. Questi getti di plasma si originano in corrispondenza di forti campi magnetici che si generano sulle macchie solari». L’ultima volta in cui c’è stata un’eclissi solare parziale risale al marzo 2015. «Sono due i motivi per cui le eclissi solari sono fenomeni rari. Prima di tutto, la luna orbita intorno alla terra su un orbita che è inclinata rispetto a quella della terra attorno al sole, in secondo luogo la luna è piccola quindi fa una piccola ombra sulla terra, rendendo l’eclissi visibile solo da una piccola parte della terra».

La prossima nel 2026

Tra le domande principali da parte dei presenti la più ricorrente è stata quella relativa alla prossime eclissi solari parziali. «Saranno due: la prima il 12 agosto 2026 e sarà visibile durante il tramonto, però il sole sarà basso in quel momento e la copertura minima. La successiva, sarà ad agosto 2027 e la copertura sarà nettamente maggiore, si parla di circa il 70%».

Quanto bisognerà aspettare, invece, per una eclissi solare totale? «Orientativamente dovrebbe verificarsi intorno al 2182». Alla fine dell’osservazione, si è svolta dentro al Planetario una visita guidata in cui è stato mostrato come il sole muta la sua posizione rispetto alle stelle attraversando le costellazioni zodiacali durante l'anno.

