«Ecco perché ho ritirato le dimissioni» 

Per salvare la stagione turistica, prima di tutto. E poi per portare a termine alcuni punti fondamentali del programma elettorale come il Pul e il Puc. Non solo: la campagna elettorale sarebbe stata molto velenosa «e di certo non avrebbe fatto bene al paese». E dunque «io e diversi consiglieri di maggioranza, pur consapevoli che ci sono ancora delle frizioni all’interno del gruppo, abbiamo ritenuto che la soluzione migliore per Villasimius fosse quella di proseguire il mandato».

Sono queste le ragioni che avrebbero portato il sindaco Gianluca Dessì a ritirare le dimissioni 34 minuti prima dell’ultimo momento utile, lo scorso 25 marzo. Lo ha spiegato per la prima volta lo stesso primo cittadino lunedì sera in Aula consiliare: «Non è stato facile rientrare – ha chiarito – però me lo hanno chiesto gli imprenditori e la gente comune. Prima delle mie dimissioni la situazione all’interno della maggioranza era burrascosa. Adesso la maggioranza c’è, anche se con diverse vedute. Gli schiaffi son serviti sia a me che agli altri. Abbiamo deciso di andare avanti per il bene del paese. Sono rientrati anche i consiglieri che non volevano, e lo hanno fatto per senso di responsabilità».

La situazione

Maggioranza poco solida, in ogni caso. Sergio Ghiani, il più votato con quasi 300 preferenze, ha annunciato il passaggio al gruppo misto: «Sono stato escluso dalla maggioranza per una decisione del sindaco – ha rimarcato – ma non c’è problema, continuerò a lavorare per i miei elettori e per gli imprenditori che mi hanno dato fiducia. Sono d’accordo su fatto che Villasimius abbia bisogno di un sindaco. Io farò la mia parte e appoggerò le cose buone, non sarò però complice di eventuali decisioni che non mi appartengono». Nel gruppo misto potrebbero confluire anche i consiglieri Michele Cireddu e Luciano Marci. «Facciamo parte della maggioranza – hanno detto entrambi – ma non del gruppo Villasimius Unita, la lista con la quale sono state vinte le elezioni. Voteremo ciò che riteniamo giusto. Chiediamo di essere coinvolti, cosa che era venuta a mancare». Entrambi confermano che «non eravamo d’accordo sul ritiro delle dimissioni, adesso però guardiamo avanti».

La minoranza