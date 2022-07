Ecco Makoumbou, Joao Pedro saluta 

C'è chi va e chi viene. Joao Pedro prepara le valigie per la Turchia, mentre ieri sera è sbarcato a Elmas il quarto acquisto del Cagliari, il centrocampista congolese Antoine Makoumbou.

Pronti ai saluti

Uno slittamento di 24 ore, ma tutte le strade portano Joao Pedro a Istanbul. Solo questa sera, infatti, gli agenti del giocatore, Marco Piccioli e Stefano Lombardo, sbarcheranno in Turchia. In agenda l'incontro con i rappresentanti del Fenerbahce e del Galatasaray. Ma non ci saranno sorprese, perché il Galatasaray non intende scatenare un'asta con i cugini gialloblù. I “canarini”, da parte loro, hanno già l'accordo col Cagliari, cui verseranno 5 milioni più un altro milione e mezzo di bonus. E anche Joao Pedro ha già dato il suo ok: per lui è pronto un triennale da 7,7 milioni totali. Salvo sorprese, che nel mercato sono all'ordine del giorno, JP10 si allenerà regolarmente oggi, ma domani dovrebbe saltare l'amichevole contro la selezione di giocatori di Serie D ed Eccellenza, per poi volare, lunedì, a Istanbul per effettuare le visite mediche. In tempo per mettersi a disposizione in vista della sfida dei preliminari di Champions contro la Dinamo Kiev, in programma a Lodz mercoledì.

Il dopo Joao

Con la cessione del cannoniere principe delle ultime tre stagioni, il Cagliari ha già fatto scattare la caccia al successore. Sul taccuino del ds Capozucca Puscas e Baldini, ma non solo. Piace il viola Kouamé, anche se il suo alto ingaggio (circa 2 milioni) lo rende una pista poco praticabile, e si valutano altri attaccanti stranieri.