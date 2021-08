Ecco l’Olbia, gioventù e ambizione  

Olbia. In prima serata, nel cortile dell’ex Scolastico, l’Olbia ha fatto la sua prima apparizione pubblica in città. Dal ritiro di Buddusò, sede della preparazione precampionato dal 18 luglio, i bianchi sono tornati a Olbia, dove hanno svelato ieri il volto della nuova stagione.

Un puzzle fatto di giocatori vecchi e nuovi, guidati dal confermato tecnico Max Canzi, ma anche di obiettivi e aspettative in una Serie C che per i galluresi è iniziata ufficialmente giovedì, col debutto in Coppa Italia e prematura eliminazione, e proseguirà, a partire da domenica prossima, con un campionato durissimo, laddove l’Olbia è stata inserita quest’anno nel girone B del Centro Italia, tecnico e molto fisico. «Ripetersi rispetto all’anno scorso, dove abbiamo fatto il record di punti dell’Olbia in C, non sarà semplice, ma ci proveremo», ha detto Canzi, salito sul palco col resto dello staff, confermato in blocco e formato dal vice allenatore Luigi Lavecchia, dal collaboratore tecnico Ivan Moretto, dal preparatore dei portieri Fabrizio Martellotta, dai preparatori atletici Andrea Paniziutti ed Emanuele Bandinu e dal match analyst Edoardo Pani. Le parole dell’allenatore sono chiare: «Sono molto soddisfatto della squadra: se dovesse esserci l’occasione di nuovi innesti la coglieremo, magari in attacco, dove siamo corti numericamente».

Operazioni mirate

Gli fa eco il patron Alessandro Marino: «La rosa è al completo, abbiamo fatto operazioni mirate per compensare le partenze e mettere a disposizione dello staff giocatori che possano offrire più soluzioni, per cui non abbiamo scuse», ha detto il presidente dei bianchi, «il girone nuovo presenta delle incognite, con formazioni mai affrontate prima, ma anche piazze blasonate, con nuovi e più forti stimoli per noi: Olbia può e deve ripartire dallo sport».

Da domenica toccherà a loro, ai protagonisti annunciati: i giocatori dell’Olbia. Tra i pali l’under di proprietà del Cagliari Giuseppe Ciocci ha raggiunto Maarten Van der Want e il baby di casa Luca Barone, aggregato dall’anno scorso in prima squadra, mentre sulla linea difensiva con i veterani Emerson e Francesco Pisano, il capitano, e i confermati Christian Arboleda e Antonio Demarcus l’Olbia schiererà il talento del Cagliari Salvatore Boccia e i nuovi acquisti Stefano Lapia, Christian Travaglini e Christophe Renault, più l’ultimissimo arrivato, l’ex Pisa Fabrizio Brignani, scuola Bologna, classe 1998, ufficializzato ieri.

Ragatzu c’è

A centrocampo, ai volti noti di Manuel Giandonato e Luca La Rosa, dei prodotti del vivaio Luca Belloni e Fabio Occhioni e di Roberto Biancu e Nunzio Lella, in prestito dal Cagliari per un’altra stagione, si aggiungono le new entry Luca Palesi e Luca Chierico. Completano l’organico gli attaccanti Daniele Ragatzu e King Udoh, Simone Mancini, arrivato in settimana, e Giuseppe Pinna, direttamente dalla Primavera. Ora, palla al centro e testa al campionato. La serata di ieri, patrocinata dal Comune di Olbia, è stata condotta da Pollyana Aguiar, musica a cura dei Tenores di Ottana. Presentata, inoltre, la squadra femminile dell’Olbia Calcio e la nuova linea d’abbigliamento nata in collaborazione con l’azienda di moda olbiese Pas de mer.

