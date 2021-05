Ecco le sedi per le associazioni 

Il Comune concede casa ed è pace fatta (o quasi) con le associazioni. Dopo la rivolta di due anni e mezzo fa, quando la Giunta dovette revocare l’ordinanza di sfratto di alcuni sodalizi accusati di stare senza titolo in sedi municipali (e dopo un interminabile iter necessario a cambiare le regole delle assegnazioni), ora l’amministrazione ha pubblicato l’affidamento definitivo dei locali.

L’assegnazione

«A breve la firma dei contratti – anticipa l’assessore al Patrimonio Valerio Piria – che prevedono pure sconti del 95 per cento e oltre in base a progetti sociali e opere di manutenzione». Eccetto le organizzazioni dedite a protezione civile o pronto soccorso che già avevano gratis dei locali, l’approvazione del piano delle assegnazione contempla 14 associazioni senza scopo di lucro. Nessuna domanda invece per 4 edifici a Is Gannaus, Genna Corriga, vecchie elementari e materne di Barbusi.

Nel centro anziani di via degli Artiglieri (qui esplose la ribellione sfociata in clamorosa protesta di piazza) è accreditato il Centro Anziani con i suoi 400 iscritti: «Attendiamo la convocazione per conoscere le condizioni del contratto da firmare – anticipa il presidente Emilio Podda – ma per ora va bene così: non era mai stata nostra intenzione far polemiche sterili». In via Lazio confermata la Terza Età (idem: oltre 400 adesioni) a sua volta co-protagonista della rivolta: «Auspichiamo contratti superiori ai 4 anni – dice Giancarlo Cancedda – il fatto che siano avanzate sedi dimostra che anche allora c’era posto per tutti».

Condivisione

Nell’ex circoscrizione di Serbariu nascerà un polo motoristico perché oltre che all’associazione Pane e Rose, la sede è stata concessa a Vanguard (Harley Davidson) e Vespa Club, cultori di iniziative benefiche: «Condivisione voluta, – rimarca Pietro Loddo, Vanguard – perso il conto delle peripezie per avere una sede». Resta in via Marconi la storica Comunità omonima nata nel 1978: «Pure noi avevamo passato momenti poco sereni ma eravamo fiduciosi», rivela Vanda Salis. Sempre in via Marconi, ma in un altro locale, ecco il Banco del Farmaco e la Angel Event, in via Grandiacquet di Cortoghiana gli scout Cortoghiana 1, in un'altra sede limitrofa i Giovani Terza età di Cortoghiana. In un immobile di via Satta ospitalità all’Asso Sulcis e nell’ex circoscrizione di Barbusi le Simpatiche Canaglie. Sempre a Barbusi c’è chi fa festa per una sede agognata come il gruppo folk Sant’Isidoro e il sodalizio culturale Su Curruxioni: «Abbiamo girovagato 18 anni a spese nostre – rivela Flavia Mereu, Sant’Isidoro – spero non ci vengano chiesti affitti alti». Stesso ragionamento di Su Curruxioni: «Se ci conviene accettiamo – dice Lorenzo Congia – vero è che non abbiamo mai avuto una sede nostra in 26 anni». A Is Meis previsti 2 sodalizi: coop sociale Il Delfino e circolo Meno Giovani. «Coesistenza da vagliare», dice Luigi Maricca per gli anziani. «Attendiamo comunicazioni e convocazioni formali del Comune», precisa Luisa Anedda per Il Delfino.

