Ecco le regole per le case comunali 

Il nuovo regolamento non ha incontrato ostacoli durante la dichiarazione di voto in Consiglio: «Durante la seduta sono intervenuto anticipando l’intenzione di votare a favore del nuovo regolamento – dichiara Alberto Cacciarru, consigliere comunale di minoranza – evidenziando il fatto che da tempo si stava cercando di attuarlo. La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari è ferma al 2017 e delle 100 famiglie in elenco e aventi diritto, al momento solo 15 hanno ottenuto una casa».

Gli alloggi di proprietà comunale saranno assegnati tramite graduatoria ai nuclei familiari aventi diritto. All’unanimità è stato approvato in Consiglio comunale il regolamento per l’assegnazione degli alloggi comunali a canone concordato, ovvero non disciplinati dall’edilizia residenziale pubblica, i cosiddetti “non Erp”.

La novità

«Si tratta di una soluzione mai utilizzata dal Comune d’Iglesias – spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi – ed è un regolamento volto a tamponare l’emergenza abitativa della nostra comunità. Gli alloggi riguardano principalmente la zona delle “ex casermette”, dove ci sono delle situazioni che necessitano di essere chiarite.

Tramite questo nuovo testo – continua - ci sarà la possibilità non solo di assegnare delle abitazioni a canone concordato a dei nuclei familiari che dimostreranno di possedere i requisiti necessari, ma anche di regolarizzare la situazione di alcuni abitanti che hanno occupato gli alloggi senza un regolare contratto. Siamo in procinto di assegnare la prima abitazione: un alloggio di proprietà comunale è stato liberato e questo ci ha permesso di consegnarlo ad una famiglia che ne aveva bisogno».

L’attesa

Tante negli anni sono state le proteste: «Finalmente questo atto è arrivato in Consiglio – continua Cacciarru - e potrà dare una grossa mano a tutti i nostri concittadini che hanno la necessità di un’abitazione ma che non possono rientrare nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari. Inoltre porterà dei vantaggi alle famiglie che abitano nella zona delle ex casermette in piazza Buozzi. Alcune di queste hanno occupato le case prima che venisse approvato il nuovo regolamento, adesso avranno la possibilità di regolarizzare la loro posizione, perché sono stati introdotti appositamente degli articoli che garantiranno a certi cittadini di avere quelle caratteristiche per l’assegnazione che in precedenza non possedevano».

Il comitato

Intanto la presidente del comitato degli abitanti delle ex casermette Lara Fenu, invita alla prudenza e si augura che il nuovo regolamento possa riuscire a risolvere la complicata situazione in cui si trovano diverse famiglie: «Non posso entrare nello specifico perché ancora non ci è stato comunicato niente. Non siamo in possesso del documento sulla nuova normativa e soltanto dopo averlo visionato si potrà valutare la bontà dell’iniziativa. La mia speranza è che si tratti di una novità che possa davvero aiutare le persone bisognose».

