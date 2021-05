Ecco le nomine: è subito polemica  

Nomine e polemiche. Ieri la Giunta ha ufficializzato l’indicazione di Agnese Foddis ai vertici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dell’umbro Giovanni Filippini alla guida dell’Istituto Zooprofilattico e di Maika Aversano quale commissaria straordinaria dell’Aspal al posto di Aldo Cadau.

Non è la prima volta che Aversano, considerata vicina al Psd’Az e già funzionaria al Comune di Castiadas, viene indicata per ricoprire un ruolo importante. Quasi due anni fa, nel giugno 2019 era stata scelta per il posto di direttore generale agli Affari generali, ufficio al quale aveva dovuto rinunciare per la mancanza dei requisiti, per esempio l’assenza di un’esperienza quinquennale da dirigente.

Interrogazione pronta

Ieri, il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha ricordato che «avevamo già presentato tre interrogazioni su nomine illegittime perché a vantaggio di persone senza titoli». Ora «stiamo già lavorando alla quarta: in particolare ci chiediamo dove la nuova commissaria abbia maturato i titoli che appena due anni fa erano totalmente assenti e che ora vengono considerati adeguati, benché la legge istitutiva di Aspal preveda un’altissima professionalità specifica. Sono temi sono già all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Che senso ha perseverare in errori conclamati?»

Quanto a Filippini, quota Lega, nelle ultime sedute del Consiglio regionale ha tenuto banco la polemica sul suo contratto, definito «faraonico» da alcuni consiglieri di opposizione: prevede un compenso annuo di 192mila euro e il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. E c’è chi, anche in maggioranza, non apprezza il fatto che sia stato nominato un non sardo.

Anche Agnese Foddis è vicina al Psd’Az, ma non sgradita a Forza Italia. In questo caso le polemiche l’hanno preceduta, e sono quelle sul famoso pranzo di Sardara che hanno portato alle dimissioni di tutto il vertice Aou, a partire dal manager Giorgio Sorrentino.

Incarico a Sassari

C’è anche anche la nomina del nuovo direttore sanitario dell’Aou di Sassari, Franco Bandiera, epatologo che ha coordinato i reparti Covid a Sassari. In questo caso a firmare la delibera è stato lo stesso commissario straordinario dell’Azienda, Antonio Lorenzo Spano. Indiscrezioni provenienti da ambienti dell’Aou dicono che qualcuno avrebbe storto il naso, perché Bandiera, 65 anni, è ai limiti d’età richiesti per il ruolo. Va detto comunque che si tratta di un facente funzioni . Bandiera sostituisce Bruno Contu che si era dimesso il 22 aprile. «La nostra scelta – ha detto Spano - è ricaduta su un professionista di esperienza in ambito sanitario e grande conoscitore della realtà ospedaliera aziendale».

RIPRODUZIONE RISERVATA