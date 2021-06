«Ecco la mia città in miniatura» 

«Il mio è stato un atto d'amore verso Sanluri, la mia città, e non è in vendita, c’è solo un sogno: lasciare traccia di quello che ho fatto». Mario Piras, 74 anni, panettiere in pensione, è solito dire così a quanti gli chiedono i motivi ed i segreti di un tesoro che custodisce gelosamente nel giardino di casa: una miniatura dei monumenti più significativi di Sanluri. «Le forze non sono più quelle di una volta, la salute comincia a venir meno. È arrivato il momento di cedere tutto, mi basta un’offerta che paghi i costi del materiale e la scritta “opera di Mario Piras”»: è il suo appello al Comune.

Il progetto

La scelta di realizzare una miniatura del suo paese non è nata per caso e per farla ha percorso migliaia di chilometri alla ricerca dei materiali nascosti nelle campagne, ma anche per misurare, metro alla mano, le chiese, i siti archeologici, fontane e piccoli monumenti, visitare anche altri paesi dell’Isola, mostre e musei. La sua prima opera a dimensioni ridotte è stata la cattedrale di Parigi, Notre Dame. «Visto l’immane lavoro che mi ha impegnato per sette mesi - ricorda Piras - sarebbe stata anche l’unica. La spinta a proseguire è arrivata dall’interesse che si è sviluppato attorno e l’incoraggiamento di amici, artisti, ma soprattutto della mia famiglia. E’ nato così il progetto di Sanluri in miniatura, un omaggio alla città».

Un lungo lavoro

Ci sono voluti 30 lunghi anni di lavoro per completare l’opera artigianale. Alla fine Mario Piras ce l’ha fatta: nel suo giardino di casa ha creato una piccola Sanluri. Non manca nulla: il castello medioevale, le chiese di San Sebastiano, San Lorenzo e San Rocco, molte case campidanesi, oltre al villaggio di Barumini, fontane , mosaici che riproducono mestieri e personaggi di una volta. Circa 150 opere. «Un’attrazione - sottolinea con soddisfazione - anzi, lasciatemelo dire, una delle maggiori del territorio, stando ai racconti dei visitatori. Molti scoprono il museo per caso: sono le persone che arrivano da tutto il Medio Campidano negli uffici di via Pavese della Assl, accanto alla mia abitazione. Tanti vengono per acquistare un pezzo e mi dispiace deluderli: si accontentano di una foto».

I materiali

«I materiali – conclude Mario Piras – sono per lo più pietre, l’argilla per le tegoline dei tetti, la colla per unire i pezzi, le piastrelle per i pavimenti, il legno per gli infissi. L’eccezione la fa il castello: ho utilizzato la stessa procedura di costruzione dell’originale, persino le pietre hanno la stessa provenienza: sono andato a cercale nelle campagne di Serrenti e di Sanluri».

