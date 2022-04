«Ecco la mia birra evangelica» 

Nasce dall’impossibilità di raggiungere le persone che non frequentano la chiesa, l’idea di don Totoni Cossu. Il parroco di Bitti entra nel “tempio dei reprobi” per portare la parola di Gesù Cristo. Nasce così “Caffè e birra evangelica”, una serie di incontri iniziati martedì e previsti fino a maggio. Undici giorni dal circolo Sa Sede al bar Su Recreu, Cin Cin bar, bar Francesco Carzedda, da Carletto, Mary, Jolly gli appuntamenti fino al 28 aprile per proseguire dal 2 al 5 maggio dove visiterà Su Tzilleri de Pigotzi, bar Italia 90, Caffè Italiano e Peter Pan. Gli appuntamenti sono dalle 19 alle 20, un’ora circa in cui il parroco di San Giorgio e Santissimo Salvatore cercherà di parlare di redenzione attraverso la parola di Dio.

Il messaggio

Spiega don Totoni: «Solitamente propongo i versetti 27,28 e 29 del capitolo 8 del Vangelo di San Marco dove Gesù chiede ai suoi apostoli chi egli sia e cosa dicono gli altri di Lui». Presenta il Messia secondo una visione storica e religiosa e commenta l’esperienza con semplicità. «Gli altri apostoli dicono a Gesù: tu sei il profeta, mentre Pietro dice tu sei il Cristo. È questo che io racconto, la sua dimensione umana, i suoi insegnamenti che di questi tempi sono attuali e importanti».

La lontananza

Parla di fratellanza, rispetto, accoglienza, integrazione e pace fra gli uomini di buona volontà. Lo fa in un paese la cui ispirazione religiosa è ancestrale. «Lo confermano le 23 chiese aperte al culto - dice - ma una scarsa frequenza ai riti liturgici conferma il distacco da parte dei fedeli che sono presenti alle solenni celebrazioni e ai funerali e si discostano durante l’anno». I bar come un moderno Sinedrio, dove Gesù entra attraverso le parole di don Totoni, non per essere condannato bensì perché ne venga riconosciuta la sua valenza umana oltre che religiosa. «Entro nei bar, porto sentimenti di amicizia, di condivisione e di rispetto, in quello che è il segno della mia testimonianza di fede nei riguardi delle persone che incontro», racconta. Questa testimonianza si somma alla festa patronale di san Giorgio martire, il Santo che difende i deboli e gli oppressi. «Che la mia testimonianza si accavalli alla festa di San Giorgio è una casualità, dovuta alla vicinanza della Pasqua», commenta. Una casualità che rafforza lo spirito e avvicina gli uomini alla fede.