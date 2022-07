«Ecco la casa di comunità» 

Una casa di comunità in via Sardegna nella struttura del Comune già concessa (in parte) all’azienda sanitaria regionale come poliambulatorio. A fare la proposta è stata la stessa Ares in cambio di una nuova concessione trentennale sull’intero immobile. Un passo necessario «affinché – è quanto spiega l’Ares - possano arrivare dal Pnnr i fondi per la costruzione di case e ospedali di comunità». Dal Consiglio comunale di Muravera è arrivato un primo via libera con alcuni paletti. «Se le strutture che mettiamo a disposizione nella sanità – ha detto il sindaco Salvatore Piu – servono a produrre sanità io sono d’accordo. Se servono a produrre uffici e poltronifici noi non siamo d’accordo». Non solo: «All’interno dello stabile ci sono tre associazioni, Il Fenicottero, Alcolisti anonimi e la Consulta anziani. L’azienda sanitaria dovrà garantire la permanenza di queste associazioni». Piu ha spiegato che «la nostra proposta è in linea con quanto previsto dalla Gazzetta ufficiale, attendiamo dunque la risposta positiva da parte dell’Ares».

La bozza

In quella presentata dall’azienda sanitaria la nuova casa di comunità dovrebbe fornire una serie di ulteriori servizi come, ad esempio, dieci ore in più di cardiologia, sei ore di diabetologia, dodici di pneumologia. Saranno inoltre acquistate apparecchiature moderne quali ecografi, elettrocardiografi e spirometri.

Le reazioni

Diverse le perplessità da parte dei consiglieri comunali di Muravera e dello stesso sindaco. «Sarebbe di certo un bene – ha detto Francesca Mattana, consigliera di minoranza di Obiettivo Muravera – e spero davvero si concretizzi però per far funzionare il tutto servono medici. E medici e specialisti non ce ne sono». Il primo cittadino confessa che «all’inizio il mio sentimento di partenza era un No anche perché dopo il 1999 ho assistito al fallimento di quello che sarebbe dovuto diventare il centro diurno di psichiatria con tanto di pulmino. Se non si farà come diciamo è previsto l’annullamento dell’accordo». Piu aggiunge che «non appena l’Ares presenterà il progetto di ristrutturazione lo porteremo in Consiglio per valutarlo assieme. La nostra sarà una proposta severa e determinata». Una proposta che – dopo il via libera unanime del Consiglio con alcune condizioni - dovrà essere accettata dall’azienda sanitaria regionale.