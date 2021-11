Ecco la casa di Babbo Natale 

I bambini non hanno dubbi: la villetta illuminata con quasi 60 mila led all’ingresso di Senorbì altro non è che la Casa di Babbo Natale. Da ormai dodici anni è l’attrazione del periodo delle feste: un’abitazione privata abbellita e decorata con decine di migliaia di luci colorate.

L’ideatore

Uno spettacolo che è ormai diventato parte integrante delle tradizioni di fine anno nel centro della Trexenta: la casa, una normale villetta nella via Margotti, viene decorata tutti gli anni a fine novembre con migliaia di lucine posizionate sul tetto, alle finestre, alle terrazze, sugli alberi del vasto giardino e con installazioni create appositamente, con stelle, Babbi Natale, pupazzi di neve, renne e pacchi regalo. Le creazioni sono opera di Ignazio Spiga, noto imprenditore nel settore dell’impiantistica e vero cultore degli addobbi luminosi, che insieme alla famiglia e con l’aiuto di un gruppo di preziosi collaboratori, illumina le feste regalando ai cittadini e ai tanti visitatori uno spettacolo unico con i colori e la magia del Natale.

La magia

Davanti all’abitazione, tutte le sere, si riversano intere famiglie che non vogliono perdersi l’occasione di scattare una foto ricordo (tante volte sono veri e proprie selfie con la casa sullo sfondo) o semplicemente vogliono godersi lo spettacolo. «Questa per noi è la cosa più bella – dice l’ideatore dell’iniziativa –, alla fine è tutto quello che vogliamo: regalare un momento di spensieratezza e un pizzico di magia a tante persone, soprattutto ai bambini». E per raggiungere questo risultato l’imprenditore e i suoi collaboratori si sono proprio superati: «Quest’anno abbiamo creato un maggior movimento nelle luci e realizzato l’effetto della pioggia luminosa in alcuni alberi del giardino, inoltre abbiamo utilizzato delle lampade bianche rotonde che restano sempre accese e appartengono alla tradizione nordica».