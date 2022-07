Ecco Jacopo e i suoi fratelli 

Uno su mille ce la fa. Anche se al Cagliari sperano tanto di alzare la percentuale. Lo sperano soprattutto i ragazzini terribili, cresciuti a pane, Agostini e Conti nella Primavera e ora agli ordini di Fabio Liverani, col sogno di diventare grandi e dimostrare che, dalle giovanili alla prima squadra, si può fare.

Il poker di Jacopo

Mangiano l'erba, in allenamento e nelle prime due partitelle giocate. Proprio uno di loro, Jacopo Desogus, si è preso la copertina, martedì, con 45 minuti da standing ovation: quattro reti e l'assist per il pokerissimo di Pavoletti. Già domenica l'esterno sinistro, classe 2002, si era messo in evidenza, con una serie incredibile di accelerazioni sull'esterno e assist al bacio, ma, complice anche un rigore calciato alle stelle, non era riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori. Ma col gol Desogus ha un buon feeling, come dimostrano le 19 reti segnate nelle ultime due stagioni, non abbastanza per guadagnarsi l'esordio in A, ma sufficienti per annusare l'aria della prima squadra con le due presenze dello scorso anno in Coppa Italia, contro Cittadella e Sassuolo.

Le conferme

Esordio in A festeggiato, invece, da Adam Obert e Christos Kourfalidis. Il difensore sloveno (2002, 6 presenze lo scorso campionato) in queste prime uscite sta trovando spazio come esterno sinistro, ma con l'arrivo di Franco Carboni (2003) si prepara a lanciare la sua sfida per il ruolo di centrale, dove è pronto a sgomitare anche l'oristanese Salvatore Boccia. Il classe 2001, rientrato dal prestito all'Olbia, non solo da ieri è stato reintegrato in rosa, ma ha addirittura rinnovato il suo contratto col Cagliari fino al 2025. Due, invece, le presenze di Kourfalidis (altro 2002), che della Primavera di Agostini è stato il capitano e che ora vuole convincere Liverani, dopo aver addirittura strappato una convocazione con la nazionale maggiore greca.