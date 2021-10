«Ecco il tesoro rubato dai turisti» 

Ventisei scatoloni da 22 chili ciascuno. All’interno la sabbia e le conchiglie delle spiagge di Villasimius sequestrate al Gate degli imbarchi dell’aeroporto di Cagliari-Elmas durante la stagione estiva. Un tesoro che i volontari dell’associazione “Guardie Ambientali Sardegna” in questi giorni stanno riposizionando nelle zone di provenienza. Porto Giunco, Simius, Cava Usai, Fortezza Vecchia. E ancora Cala Caterina, Campulongu, Campus e persino Punta Molentis. Quasi sei quintali di granellini, conchiglie e ciottoli che gli autori del “prelievo” avevano sistemato in bottigliette di plastica e vasetti di vetro con tanto di etichette. Ladri che sanno bene dove agire: per la sabbia a Punta Molentis e Porto Giunco (sono le due spiagge più ricercate), per le conchiglie La Fortezza e Campulongu, per i ciottoli ancora Campulongu e poi Cava Usai e Manunzas.

L’allarme

«Purtroppo – spiega Lino Cozzuto, presidente dell’associazione ecologista – i razziatori dei beni ambientali non accennano a diminuire nonostante l’importante opera di sensibilizzazione da parte nostra e dell’amministrazione comunale di Villasimius. Non dimentichiamo, tra l’altro, che qui siamo all’interno dell’Area Marina Protetta e si potrebbe configurare un reato penale». Razzie che quest’anno sono state registrate soprattutto nei mesi di agosto e settembre «ma abbiamo ricevuto già diverse segnalazioni per il mese in corso, dai controlli effettuati in aeroporto cioè sarebbero già scattate alcune sanzioni anche in queste settimane. Sanzioni che vanno da 500 a tremila euro». I ladri, come è emerso nel corso degli ultimi tre anni, non sono solo i turisti. Più di una volta sono infatti stati sorpresi dei sardi intenti a portare via ciottoli per abbellire, magari, il proprio giardino.

La scelta

I volontari hanno atteso la fine della stagione per svuotare gli scatoloni: «Restituiamo la sabbia - aggiunge Cozzuto - e allo stesso tempo smaltiamo la plastica delle bottigliette. L’auspicio è che pian piano il lavoro di sensibilizzazione contribuisca alla riduzione dei furti di sabbia e che, allo stesso tempo, vengano potenziati i controlli. Mi riferisco ad esempio alle navi, purtroppo sono ancora troppi i turisti che riescono in questo modo a portare via tanta roba. Lo dimostra il fatto che quando vengono effettuati dei controlli a campione il più delle volte viene recuperata qualcosa».