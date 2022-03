«Ecco i temi per lo sviluppo futuro» 

«Certamente, soprattutto alla luce del via libera dato dal Consiglio dei ministri alla riattivazione delle centrali a carbone. Quella di Portovesme non aveva ancora interrotto l’attività, ma sarà importante capire cosa comporterà questa novità in tema di produzione e di forza lavoro che veniva data in costante diminuzione sino alla chiusura, che potrebbe saltare, del 2025».

Un incontro per parlare delle principali vertenze del territorio per le quali il Comune di Carbonia vuole riprendersi quel ruolo di punto di riferimento per tutto il Sud Ovest sardo come accadeva in passato. Il sindaco Pietro Morittu sa bene che quello di domani con l’assessora all’Industria Anita Pili sarà un primo incontro interlocutorio (al quale giovedì dovrebbe seguire quello con tutti i sindaci del Sulcis per arrivare a un confronto e a una proposta il più possibile condivisa per una rimodulazione degli interventi del Piano Sulcis), «ma i tempi sono maturi – dice – per affrontare diversi temi non più rinviabili».

Quali nello specifico?

«Innanzitutto quelli legati al polo industriale di Portovesme la cui ripartenza è collegata allo sviluppo dell’intero territorio. Si analizzerà la questione del porto, partendo da un’analisi della situazione del Consorzio industriale per poi approfondire il tema annoso dell’escavo mai realizzato e naturalmente quello della gasiera che dovrebbe trovare spazio nella banchina est».

Dunque si parlerà del tema energia anche alla luce delle ultime novità sul carbone?

«Certamente, soprattutto alla luce del via libera dato dal Consiglio dei ministri alla riattivazione delle centrali a carbone. Quella di Portovesme non aveva ancora interrotto l’attività, ma sarà importante capire cosa comporterà questa novità in tema di produzione e di forza lavoro che veniva data in costante diminuzione sino alla chiusura, che potrebbe saltare, del 2025».

Un tema che interesserà condividere con i sindacati.

«Abbiamo già fatto un incontro con la Cgil e ne avremo uno domani con Cisl e Uil per definire il livello di partecipazione dei sindacati del territorio sulle varie battaglie future. Quella sull’energia ci vedrà sicuramente lavorare in sinergia anche perché questa è una fase su cui il territorio dovrà marciare compatto».

Come per il Piano Sulcis?

«Esattamente. Quello di giovedì sarà un primo confronto fra tutti i primi cittadini e l’assessora Pili. Occorre un piano condiviso sulla rimodulazione dei progetti che dovranno permettere di tramutare in sviluppo quei fondi non ancora utilizzati nel nostro territorio. Non si può più perdere un solo giorno».

Si parlerà anche di Sotacarbo?

«Senza dubbio anche alla luce dello stanziamento di risorse concesso nei giorni scorsi per la nascita del polo di ricerca sull’idrogeno. Tutte le politiche di sviluppo vanno approfondie».

Compresa la ripartenza delle fabbriche?

«Sono tante le vie da tracciare per lo sviluppo e una deve certo essere quella di una ripartenza delle industrie».

Si parlerà anche di Ucraina?

«È un tema che non può essere saltato e Carbonia sarà in prima linea in tutte le politiche di solidarietà e accoglienza che la nostra Regione deciderà di attuare».

