Ecco i soldi per le case popolari 

Cinquecentoventottomila euro per riqualificare le case popolari di Arbus, circa 80 alloggi nelle vie Gramsci, Pani e Rinascita. Non solo: ci sono 715 mila euro per il recupero di altri appartamenti sfitti da dividere con i Comuni di Guspini, Serrenti, Villacidro e San Vito. È la somma assegnata dalla Regione ad Area per «interventi di manutenzione straordinaria».

Gli inquilini

«Abito qui da 42 anni – racconta un pensionato residente in via Gramsci –, la palazzina sta cadendo a pezzi, l’unico intervento importante che ricordo è stato la sostituzione degli infissi. Ora le guarnizioni sono danneggiate e lasciano passare vento e pioggia. Abbiamo dovuto vivere per un anno senza acqua corrente perché i tubi del vecchio impianto erano vecchi, cinquant’anni sono troppi, la situazione è stata risolta solo poco tempo fa». Tra i palazzoni di via Rinascita le cose non cambiano poi tanto. «La situazione è precaria, i tetti sono fatiscenti, piove dentro, c’è umidità ovunque, balconi e muri che crollano, più volte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco».

In Consiglio

A farsi portavoce delle tante famiglie che vivono negli alloggi popolari di Area durante l’ultima consiliatura è stata spesso l’ex consigliera di minoranza Emanuela Paschino: «Ho avuto modo di toccare con mano la situazione delle case popolari, molte lamentele soprattutto per le pareti piene di umidità, all’esterno c’è degrado e abbandono». Dinanzi alle proteste degli inquilini e alle interrogazioni in Aula, l’ex vice sindaco Paolo Salis ha cercato di dare risposte: «Il nostro comune vive una situazione del tutto particolare, le palazzine di Arbus sono le più vecchie del Medio Campidano, realizzate nel 1970, e sono anche quelle con meno manutenzioni. Per questo abbiamo sollecitato Area affinché venissero eseguiti i lavori e come amministrazione eravamo pronti a farci carico degli interventi più urgenti benché fossimo ancora in attesa del finanziamento». Avviare la manutenzione straordinaria al posto dell’ente però non era stato possibile. «Le ragioni della mancata esecuzione degli interventi sono riconducibili all’impossibilità di appaltare i nuovi accordi quadro per le manutenzioni in assenza di bilancio (la cui approvazione da parte della Regione è avvenuta solo alla fine del mese di ottobre 2020) e successivamente alla mancata assegnazione delle risorse economiche necessarie a fronte delle esigenze segnalate in sede di previsione 2021/2023. Qualora tali risorse (regionali o dell’ente) fossero nella disponibilità del Servizio, lo stesso sarebbe perfettamente in grado di affidare e dirigere i lavori necessari alla messa in sicurezza e al recupero degli immobili in oggetto», era stata la risposta di Area alla proposta del Comune.