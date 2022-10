Ecco i primi rossoblù dietro la lavagna  

I due laterali “bassi” che avrebbero dovuto arare il terreno sulle fasce da una parte all’altra, Zappa e Barreca, sono in clamoroso ritardo. Gaffe difensive, cali di tensione, nel complesso poca incisività per un pedigree di tutto rispetto. Zappa ha giocato in tutte le Nazionali Under, strappando al Cagliari un quinquennale, ma nella benedetta fase difensiva soffre ancora, anche in B. Barreca è finito puntualmente fuori dai radar con Torino, Monaco, Newcastle, Genoa, Fiorentina e Lecce, denunciando (ha solo 27 anni) limiti di tenuta. A Cagliari per ora non incide, e le occasioni non gli sono mancate.

L’ex direttore sportivo Stefano Capozucca, d’intesa con il presidente Tommaso Giulini, aveva messo fra le mani dello staff tecnico una squadra con almeno due uomini per ruolo, pescando fra senatori della B, specialisti in promozioni e ragazzi di buone speranze. Regalando a Liverani anche un trio di fedelissimi come Lapadula, Falco e Mancosu e un regista richiesto con insistenza, Viola. A conti fatti, in un campionato ancora senza padroni, il Cagliari è al decimo posto dopo dieci partite, con quattro sconfitte (quasi la metà del percorso, cinque con la Coppa) e quattro successi. Due i pareggi e ci mancherebbe altro. La Coppa Italia, anche quest’anno, è in archivio.

Ci sono promossi e rimandati. Per le – eventuali – bocciature, è ancora presto. Dal 3 luglio a oggi, in questi tre mesi e mezzo di lavoro, Fabio Liverani ha operato su un gruppo di alto livello, nomi alla mano, che in campo però non ha saputo ancora dare quello che chiedono lui, la società, l’ambiente e la storia del Cagliari.

Quasi un terzo della stagione giocata, tempo di un primo bilancio. Dietro la lavagna, perché perennemente insufficienti nonostante le occasioni concesse, ci finiscono un paio di pretoriani del tecnico, due laterali dai quali ci si attendeva ben altro e un fantasista con poca fantasia. Con il top player rossoblù che stenta, fatica ma non produce sconquassi.

Rimandati

Anche Viola è nel gruppo dei cattivi, ma non parliamo di condotta. Ancora alla ricerca di una collocazione, ha mostrato piedi raffinati e fisicità, ma non riesce a imporsi nonostante la “raccomandazione” di Liverani, che lo ha preteso. Un po’ più avanti, altre insufficienze da primo quadrimestre. Lapadula non è quello che ci aspettavamo, la sua immobilità sembra afasia e le grandi distanze dagli altri attaccanti o dai centrocampisti offensivi non gli giovano. Isolato, sperduto, solo a Benevento ha colpito.

Uru-guai

Gaston Pereiro non è più un caso, semmai una certezza. Cioé, hai la certezza che non ti darà quello che gli chiedi, lo ha dimostrato il campo. Seppure in un’occasione, la prima giornata a Como, abbia regalato una giocata da antologia del calcio. Pereiro oggi è un oggetto esterno, che il Cagliari in serie B non può permettersi.

E chiudiamo con Nahitan Nandez, che non fa parte del gruppo dei rimandati, dei 5 in pagella, ma che nel complesso ha deluso. E ha deluso anche Liverani, se è uno dei più sostituiti del Cagliari. La rivoluzione societaria, con l’esonero del ds di ieri sera, prelude a un secondo scossone nel mercato di gennaio?

