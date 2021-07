Ecco i campioni, la città si blocca 

Gli automobilisti dovranno armarsi di pazienza. Il grande ciclismo approda in città e porta con sé una valanga di divieti e limitazioni al traffico. Per due giorni numerose vie saranno riservate agli atleti protagonisti della “Settimana ciclistica italiana - Sulle strade della Sardegna” e il comandante della polizia municipale Giuseppe Raschiotti suggerisce «meglio lasciare a casa le auto».

Il traffico

L’arrivo nel capoluogo dei big delle due ruote è in programma giovedì intorno alle 15.30, mentre venerdì la colonna dei corridori si muoverà da piazza Eleonora alle 11 per il trasferimento a Santa Giusta da dove partirà la terza tappa con destinazione Cagliari. Lunga e articolata l’ordinanza comunale che regola la circolazione per garantire ai corridori la massima sicurezza durante il passaggio. I disagi maggiori si verificheranno in via Cagliari: la circolazione sarà vietata dall’incrocio con via Diaz fino a piazza Manno, via Farina e in un tratto della via Tharros dalle 6 fino alle 19 di giovedì. Bloccata anche via XX settembre. Stop al traffico anche la mattina successiva per garantire un percorso protetto ai ciclisti. Nelle vie del centro, da via Sant’Antonio a piazza Manno, passando per via Eleonora niente auto dalle 8 alle 12 di venerdì. «Ove possibile - afferma il comandante dei vigili urbani - è preferibile utilizzare mezzi alternativi, meglio ancora se ci si sposta a piedi. Via Cagliari è la spina dorsale della città, ma gli oristanesi sapranno certamente sfruttare i sistemi di viabilità alternativa».

I parcheggi

In via Cagliari sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata dall’ingresso della città nei pressi del Ponte Tirso fino all’intersezione con via Foscolo a partire dalla mezzanotte e fino alle 18 di giovedì per garantire i lavori di montaggio delle strutture che accoglieranno l’arrivo. In via XX settembre e via Sant’Antonio le transenne saranno sistemate 300 metri prima dell’arrivo e 100 metri dopo. In via Sant’ Antonio, via Duomo, piazza e via Eleonora D’Arborea dalle 6 di giovedì fino alle 12 di venerdì, la sosta sarà vietata per permettere l’allestimento del palco per le premiazioni e la presentazione delle squadre la mattina successiva. Off limits anche il parcheggio del Tribunale in via San Francesco e in viale Repubblica fino al ponte di Brabau dalle 6 alle 16 di giovedì. A rischio rimozione anche le auto parcheggiate in via Stella Maris e via Colombo a Torregrande e in via Oristano a Donigala. «Il connubio sport-turismo-promozione è vincente e va sostenuto» ha dichiarato il sindaco Lutzu. Per gli automobilisti qualche disagio ma una festa di sport.

