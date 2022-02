«Ecco cosa ha raccontato l’ex sindaco» 

I cani molecolari Uno degli investigatori ieri ha poi confermato una circostanza già emersa in sede di indagine. Pochi giorni dopo la scomparsa di Serventi, Andrea Pinna avrebbe portato l’ex fidanzata, una sera, nei pressi della diga di Bau Pressiu, facendola scendere dall’auto. Le microspie non hanno potuto captare quella conversazione, ma il gps satellitare della cimice piazzata sull’auto ha indicato lo stesso punto nel quale si erano fermati i cani molecolari, segnalando una traccia del giovane scomparso.

Gli amici in aula Nel frattempo ieri sono proseguiti gli esami dei testimoni d'accusa, convocati dalla pm Rossana Allieri. Oltre al capitano dei carabinieri, Carlo Porru, e al luogotenente Elio Di Giorgio, ad impegnarsi a dire tutta la verità sono comparsi anche gli amici e compaesani di Fabio Serventi: Emanuele Giuseppe Pilia, Marco e Gianluca Melis,Andrea Mereu, Lusella Mattei e poi anche Luca Daga di Narcao e Daniele Collu di San Giovanni Suergiu. Alcuni amici hanno confermato che il 24enne scomparso aveva paura per un debito contratto per l'acquisto di droga, ma si trattava di un debito passato non a ridosso della scomparsa.

Un nuovo testimone Il colpo di scena, l'ennesimo dopo la vicenda dell'agendina di Serventi sparita e poi ritrovata in una cassaforte dei carabinieri, è arrivato nell'udienza di ieri, quando gli avvocati di parte civile, Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, hanno fatto presente che - a processo già iniziato - i genitori del giovane scomparso sono venuti a sapere di questa ulteriore testimonianza. Per pesare il contenuto di quanto l'ex primo cittadino di Perdaxius Piero Sabiu riferirà bisognerà però aspettare il 9 marzo.

L'ex sindaco di Perdaxius, Piero Sabiu, avrebbe ricevuto una confidenza da un compaesano, ora deceduto, sulla scomparsa di Fabio Serventi, il 24enne di Perdaxius scomparso il 21 marzo 2020 dalla casa dei nonni e il cui corpo non è mai stato trovato. Lo hanno fatto presente ai giudici della Corte d'assise di Cagliari i genitori del ragazzo svanito nel nulla, durante il processo al compaesano Andrea Pinna, 35 anni, accusato di omicidio premeditato. Per questa ragione, l'ex ufficiale dei carabinieri in pensione sarà convocato dal presidente della Corte, Giovanni Massidda, così che possa riferire le confidenze ricevute.

Un nuovo testimone

Gli amici in aula

I cani molecolari

Prosegue il processo

L’imputato, difeso dall’avvocata Teresa Camoglio, è rimasto per tutta l’udienza in silenzio. Secondo quanto ricostruito dall’accusa Serventi sarebbe stato ucciso proprio per un debito di 5 mila euro legato alla droga, ma il suo corpo non è mai stato trovato nonostante le tante ricerche effettuate dai carabinieri. Le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco nei pressi della diga di Bau Pressu non hanno dato esito, ma il pm Rossana Allieri ha sollecitato una relazione dei pompieri sulle ricerche effettuate. Si continua il 9 marzo.

