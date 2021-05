«Ecco come porterò i turisti in Ogliastra» 

«Aprite l’aeroporto, i clienti ve li porto io». Josef Gostner, 60 anni, è l’uomo d’affari altoatesino che ha messo gli occhi sull’aeroporto di Tortolì. Nell’esercizio finanziario 2019 la sua famiglia, che opera nel campo delle energie rinnovabili, ha chiuso i bilanci con ricavi consolidati pari a 226,5 milioni di euro, mentre la spesa per investimenti del gruppo è stata di 150 milioni. Gostner è proprietario della compagnia aerea Sky Alps e presidente della società di gestione dello scalo di Bolzano. Venerdì ha incontrato le autorità locali, oltre a un gruppo di operatori turistici, illustrando il suo piano. «Avete un territorio bellissimo e l’aeroporto sarebbe un beneficio per tutta la zona».

L’iniziativa

Al telefono spiega i motivi che animano l’interesse verso lo scalo di Tortolì chiuso da quasi dieci anni. Racconta le impressioni sul territorio con cui vorrebbe allacciare rapporti attraverso scambi ad alta quota. Si dice stregato dalla bellezza del posto: «La spiaggia vicina all’aeroporto assomiglia a Miami beach». In Sardegna è sbarcato parecchie volte, mai in Ogliastra. «No, è troppo distante dagli aeroporti. Bisogna capire che oggi la gente non vuole fare un’ora di macchina per raggiungere la destinazione turistica, che dev’essere a portata di mano. Se il vostro aeroporto fosse funzionante garantirebbe sviluppo economico. Ma serve una clientela di fascia medio-alta. Potreste ispirarvi a Olbia, che grazie all’aeroporto ha fatto un notevole salto di qualità. Voi avete in più la natura, mare e montagna vicini, cioè un binomio che attrae: sfruttatelo riaprendo lo scalo, io vi porto i clienti da tutto il mondo».

La collaborazione

Nelle intenzioni di Gostner non c’è soltanto l’attivazione di un collegamento con Bolzano. «Roma-Tortolì, Milano-Tortolì, Bolzano-Tortolì. Mi viene da pensare questo. L’importante è riaprire, poi tutto si può fare». Dopo presunte cordate imprenditoriali interessate al rilancio, compresa una delegazione di sedicenti milionari dall’Oriente ora è Gostner a mettere sul tavolo una proposta che non è né la gestione né l’acquisto. «Si può attivare un traffico con aerei da 80 posti, ma è fondamentale la qualità dei passeggeri. Se c’è la volontà di riaprire noi siamo qui, pronti a collaborare». Collaborazione che, eventualmente, decollerebbe dal 2022. Per l’aviazione civile servirebbe una revisione delle autorizzazioni di Enac. «La struttura mi è piaciuta, piccola ma funzionale. Bisognerebbe adeguarla e renderla accogliente. Sul territorio ho visto un impatto positivo, con la Regione e il Consorzio industriale che vogliono fare e gli albergatori che aspettano clienti per rivedere i traffici di un tempo», conclude il patron di Sky Alps.

