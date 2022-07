Ecco come fermare la grande fuga 

In Ogliastra nascono sempre meno bambini, i giovani emigrano e i paesi si svuotano. Fenomeno che avviene soprattutto nei centri dell’interno. Al primo gennaio del 2016 i residenti nei 22 paesi erano 54.818, l’ultimo dato Istat disponibile (31 dicembre 2021) conferma la tendenza allo spopolamento: 53.217 abitanti. Un crollo del 3 per cento. Nessuno, o quasi, è esente dalla decrescita e per salvare i borghi le amministrazioni studiano ricette antispopolamento: dalle politiche sostenibili della scuola ai Piani urbanistici passando per il taglio dei tributi. A Urzulei la Giunta di Ennio Arba sigla una convenzione con il Politecnico di Milano per l’avvio di studi e attività di ricerca finalizzate alla definizione di interventi e strategie per la promozione delle risorse ambientali, culturali, sociali ed economiche locali, anche attraverso attività di coinvolgimento della popolazione e progettazione partecipata, attività didattiche quali organizzazione di workshop, sviluppo di tesi di laurea e tirocini.

L’iniziativa

Il raccordo d’unione tra Urzulei e il Politecnico di Milano è Maria Agostina Cabiddu, docente originaria del centro ai piedi del Supramonte che da anni insegna all’Istituto universitario. La professoressa si avvarrà del contributo della collega Danila Iacovelli, mentre per il Comune il responsabile delle attività è Gianfranco Cavia, capo dell’area tecnica. La convenzione non comporta nessun onere finanziario a carico delle parti.

Modelli

Riuscire ad arginare lo spopolamento è impresa ostica, benché le amministrazioni comunali provino a sdoganare iniziative e progetti. Il fenomeno è marcato soprattutto all’interno. Giusto per citare qualche numero, a Lanusei hanno perso 240 residenti in cinque anni, 226 in meno anche a Villagrande e 180 a Perdasdefogu. «In linea con il programma di mandato - spiega la Giunta Arba - l’amministrazione intende avviare azioni finalizzate all’elaborazione di strategie economiche e sociali utili a contrastare lo spopolamento e l’abbandono dei centri urbani, tema che condiziona fortemente lo sviluppo delle comunità». Il percorso che si intende realizzare «vuole essere incentrato all’esplorazione di nuovi modelli d’intervento gestionali del territorio.