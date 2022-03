«Ecco come coltivo gli asparagi selvatici» 

Asparago selvatico coltivato in pieno campo. Quello che sembra un paradosso è solo l’ultima trovata di un agricoltore di Serramanna, che nelle ultime settimane ha raccolto i primi chili di quella che ha definito “la new-entry dell’azienda”. Evelino Picci, 36 anni, coltivatore (di carciofi, pomodori e grano) prova a copiare la natura, estraendo dalle asparagiaie naturali che pullulano alcuni campi della sua azienda, il seme che dopo anni di selezione e la riproduzione in fitocella è stato piantato in un campo aperto.

Le piantine

«Ci sono voluti tre anni per ricavare abbastanza piantine e impiantare 4 mila metri quadri di terra», dice Evelino Picci. Il suo campo sperimentale di asparago selvatico, protetto fra i carciofeti della sua azienda a ridosso della strada di collegamento Serramanna-Samassi, è l’icona dell’animo visionario del giovane coltivatore che chiede di non fornire troppi dettagli sulla collocazione del campo. «È meglio non specificarlo, altrimenti mi ritrovo la coltivazione invasa di cercatori di asparag», spiega Picci. «Ho messo a dimora le piantine di asparago selvatico a maggio del 2021, e questo è quindi il primo anno di produzione – racconta l'agricoltore. Ho raccolto qualche decina di chilogrammi di asparago che ho venduto nei miei punti vendita di Serramanna e Ussana, Il prezzo? Ho venduto l’asparago selvatico a venti euro al chilo, ma per ora quello che conta è fare conoscere il prodotto ai consumatori nei mercati di Campagna Amica della Coldiretti di cui sono socio».

Non solo carciofi

Dal carciofo e pomodoro, e da altre ortive all’asparago selvatico coltivato il passo è breve quanto la bizzarra idea nata osservando le fioriture dell’asparagina selvatica nei campi più poveri della sua azienda. Perché non provare a replicare l’asparago selvatico in pieno campo? Quello che è ormai normale routine per le decine di coltivatori di asparago (la varietà commerciale più grande ed elevata produzione lorda vendibile) nel Campidano, appariva quasi impossibile per il suo fratellastro selvatico. La sfida era di fare crescere in fitocella le piantine di asparago selvatico (Asparagus acutifolius), il resto lo avrebbe fatto la natura una volta messo a dimora in campo aperto. «Ci pensavo da tempo, osservando i cespugli di asparagina selvatica ho pensato di estrarre i semi dalle bacche e provare a riprodurli per poi piantare le piantine in campo aperto”, racconta ancora Picci della sua scommessa di mutuare la natura, assecondando i suoi tempi e le sue esigenze. «Le difficoltà non sono mancate perché la germinabilità del seme è molto bassa e solo dopo tre anni di selezione sono riuscito ad ottenere abbastanza piantine per circa mezzo ettaro di terreno. La mia è una sperimentazione ma sono soddisfatto e fiducioso», conclude Evelino Picci, primo a Serramanna e tra gli unici in Sardegna a scommettere sull’asparago selvatico coltivato in maniera estensiva.