Ecco chi di spada gioisce 

In campo femminile Federica Isola (Aeronautica Militare), batte prima l'altissima Sara Maria Kowalczyk (Esercito), per 15 stoccate a 8, poi chiude la gara contro la svedese Elvira Martensson per 15-12, andando a vincere il tricolore ancora prima di chiudere e la finale: il regolamento pur ammettendo in gara gli stranieri non permette che questi possano conquistare il titolo. Bronzo anche per Beatrice Cagnin (Aeronautica), battuta per 15-10 in semifinale dalla Martensson.

Davide di Veroli e Federica Isola sono i nuovi campioni italiani di spada under 23. Incoronati ieri sulle pedane del PalaPirastu di Cagliari, nella prima giornata di gare del Campionato Italiano ospitato sino a domenica in città, i due spadisti dati favoriti dal pronostico hanno svettato davanti a 190 specialisti della categoria maschile e a 131 di quella femminile.

La gara maschile

Sulle pedane delle semifinali maschili ben tre mancini su quattro aspiranti al titolo. Fisico asciutto e lungo affondo, Davide Di Veroli (Fiamme Oro), nel primo assalto verso il podio ha costretto Simone Mancarelli (anche lui Fiamme Oro), al 13-6. In finale, avversario Giulio Gaetani (Accademia Scherma Marchesa Torino, bronzo parimerito con Filippo Armaleo delle Fiamme Azzurre), Di Veroli ha preso subito tempo e misura, chiudendo senza troppe difficoltà con 15-5 assalto e campionato.

La gara femminile

Per Federica Isola, oltre al tricolore, anche il primo Memorial Irene Biagioni, assegnato quest'anno alla campionessa italiana Under 23 di spada femminile per ricordare la giovane spadista toscana. Onorevole 37ª piazza, infine, per l'atleta di casa Isabella Fuccaro della Athos Cagliari, società organizzatrice.

La seconda giornata

Oggi in programma le prove a squadre miste di spada che si disputeranno con una nuova formula. L’appello in pedana è previsto per le 10. Le semifinali saranno aperte al pubblico dalle 18 con ingresso libero, Green pass e accreditamento al PalaPirastu. Proseguono in parallelo alle competizioni ufficiali, anche le giornate paralimpiche. Ben otto le federazioni che ruoteranno anche oggi nel pattinodromo comunale: con la FederScherma (presente sino a domenica), la FederBadminton, la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, la Fisdir (Paralimpici Intellettivo-Relazionali), la FederTennistavolo, FederBocce, FederPesistica e FederazioCiclismo. Testimonial di casa: la ciclista Ilaria Meloni e il tiratore Oreste Lai.

