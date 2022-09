Eccellenze sarde  al salone del gusto  

Dal formaggio come il Fiore sardo Dop alla pasta tradizionale, preparata a mano, come sas lorighittas, su filindeu e sas tallutzas, ma anche la presentazione di un percorso enogastronomico nel Sulcis. La Sardegna con la sua storia, la sua cultura e i suoi sapori, da oggi fino a lunedì, è protagonista a Torino alla manifestazione Terra Madre- Salone del Gusto 2022 il cui obiettivo è mettere in luce il cibo che può essere una preziosa occasione di rinascita.

Itinerari del gusto

Verrà inoltre proposto un modello di viaggio lento, intenso e leggero guidato dalla volontà di vivere e conoscere la comunità ospitante. Con questo obiettivo, durante l’evento, Slow Food Travel presenterà in anteprima i 12 itinerari enogastronomici che sta promuovendo in Italia, tra cui spicca quello nel Sulcis. «Si può parlare di progetto a cipolla che presenta diverse componenti, ma il cibo e la sua produzione hanno un ruolo centrale – spiega Rossella Pisano, team leader Slow Food Travel Cagliari e Sulcis Iglesiente - Cultura e identità sono alla base di tutte le attività e rappresentano il collegamento con le altre realtà del territorio. Il risultato deve essere una comunità conviviale che interagisce e fa sistema, accogliendo l’ospite che scopre il territorio e chi lo abita attraverso il cibo». Il fine è dunque creare percorsi turistici e servizi fondati sulla promozione della biodiversità gastronomica, agroalimentare, culturale e locale, dove il viaggiatore deve sentirsi parte integrante di quella comunità e di quel territorio. Non solo, si vogliono anche educare e sensibilizzare i viaggiatori alla conservazione delle biodiversità, diffondendo così un modello di turismo sostenibile.

Turisti, natura e cibo

«Il Sulcis è un’area ricca di cultura che, però, non rientra tra le destinazioni più conosciute. Partendo da questo territorio, vogliamo proporre tutte le nostre eccellenze e parlare di Sardegna per riuscire a portare i turisti nell’Isola anche oltre le spiagge – aggiunge Pisano – Si viaggerà attraverso i percorsi naturalistici che il nostro territorio offre, come per esempio il cammino di Santa Barbara, per poi terminare la giornata con un pranzo a base di prodotti tipici: il maialetto arrosto innaffiato da un buon vino come il Carignano, tipico dei vigneti che crescono in quelle zone accompagnato da formaggi e dolci locali».