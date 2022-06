Eastbourne applaude Giorgi 

A Roehampton, per le qualificazioni maschili di Wimbledon, volano al turno decisivo Andrea Vavassori (7-5, 6-1 al brasiliano Joao Menezes), Salvo Caruso (7-62, 6-3 allo statunitense Mitchell Krueger) e Andreas Seppi (6-4, 6-2 al britannico Aidan McHugh), mentre si stoppa il cammino di Federico Gaio (6-2, 6-3 dall'austraico Dennis Novak), Andrea Pellegrino (7-5, 6-3 dal tedesco Maximilian Marterer) e Riccardo Bonadio (6-3, 6-4 dallo svedese Elias Ymer). Per un posto nel main draw, Caruso sfiderà lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles (numero 1 del tabellone cadetto), Vavassori il ceco Zdenek Kolar (numero 4), mentre Seppi avrà lo slovacco Lukas Klein. Nel tabellone femminile, sconfitte le ultime tre italiane ancora in lizza: Jessica Pieri (7-5, 6-3 dalla tedesca Nastasja Schunk), Lucrezia Stefanini ( 6-3, 2-6, 6-3 dalla francese Leolia Jeanjean) e Cristian Ferrando (ritirata nel secondo set contro la cinese Yue Yuan sul 3-6, 5-3).

Camila Giorgi ai quarti di finale di Eastbourne. La tennista marchigiana ha battuto in due set (7-5, 6-3) l'ex numero 1 del mondo Garbine Muguruza e continua così il suo cammino nel Wta 500 inglese. Oggi, per un posto in semifinale nel Rothesay International, l'azzurra affronterà la lucky loser bulgara Viktoriya Tomova (128 Wta), che ha battuto 3-6, 6-3, 6-4 in rimonta la belga Kirsten Flipkens (proprio la tennista che l'aveva battuta nell'ultimo turno di qualificazioni). La bulgara ha come miglior risultato stagionale la finale nell'Itf 80 di Oeiras: sulla terra battuta portoghese perse 7-6, 2-6, 7-5 contro un'altra italiana, Elisabetta Cocciaretto.

Male gli uomini

Sulla stessa erba britannica, doppio scivolone per gli azzurri negli ottavi dell'Atp 250. Lorenzo Sonego ha perso 7-6(3), 6-2 contro l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6, mentre Jannik Sinner, numero 2 del tabellone, si è fatto sorprendere 6-3, 3-6, 6,-3 all'esordio sulla superficie verde dallo statunitense Tommy Paul. Sconfitta italiana anche negli ottavi di finale del Wta 250 di Bad Homburg, con Lucia Bronzetti che ha ceduto 6-2, 6-3 alla tedesca Angelique Kerber, numero 3 del seeding.

In tre verso Wimbledon

A Roehampton, per le qualificazioni maschili di Wimbledon, volano al turno decisivo Andrea Vavassori (7-5, 6-1 al brasiliano Joao Menezes), Salvo Caruso (7-62, 6-3 allo statunitense Mitchell Krueger) e Andreas Seppi (6-4, 6-2 al britannico Aidan McHugh), mentre si stoppa il cammino di Federico Gaio (6-2, 6-3 dall'austraico Dennis Novak), Andrea Pellegrino (7-5, 6-3 dal tedesco Maximilian Marterer) e Riccardo Bonadio (6-3, 6-4 dallo svedese Elias Ymer). Per un posto nel main draw, Caruso sfiderà lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles (numero 1 del tabellone cadetto), Vavassori il ceco Zdenek Kolar (numero 4), mentre Seppi avrà lo slovacco Lukas Klein. Nel tabellone femminile, sconfitte le ultime tre italiane ancora in lizza: Jessica Pieri (7-5, 6-3 dalla tedesca Nastasja Schunk), Lucrezia Stefanini ( 6-3, 2-6, 6-3 dalla francese Leolia Jeanjean) e Cristian Ferrando (ritirata nel secondo set contro la cinese Yue Yuan sul 3-6, 5-3).

Wheelchair ad Alghero

Al via oggi l'Alghero Open 1, il primo dei due tornei di categoria Futures targati èambiente che l'Asdc Sardinia Open organizza sui campi del Tc Alghero, con la partecipazione di atleti in rappresentanza di 17 Nazioni. Nell’entry list, spiccano i sardi Luca Arca nel maschile e Marianna Lauro nel femminile. Le finali sono previste per domenica. Da lunedì a giovedì 30, spazio al Trofeo Città di Alghero.

