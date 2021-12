È una città che brancola nel buio 

«Buonasera, vi segnalo che per la terza sera di seguito i lampioni del primo tratto di via San Giovanni e dei vicoli I e II, sono spenti e c’è buio pesto. Potete controllare? È la seconda volta che segnalo in due settimane, sembrava si fosse risolto, ma purtroppo è di nuovo tutto buio. Grazie per l’attenzione».

La segnalazione 3691 sul sito del Comune è solo l’ultima di una lunga serie. Si fa prima a contare i lampioni funzionanti che non quelli rotti di una città che, come calano le tenebre, precipita nell’oscurità più profonda. Inutile ricordare i problemi legati alla sicurezza. «Si fa prima a segnalare i punti luci che funzionano», dice amareggiato Alessio Mereu, assessore comunale ai Servizi tecnologici. Non c’è zona o quartiere del capoluogo che dopo le 16 non rimanga al buio: viale Poetto, via Scano, viale Buoncammino, solo per citarne alcune.

I disagi e le proteste corrono di pari passo, ma il Comune non sembra trovare la chiave giusta per risolvere uno dei problemi principali della città. La situazione è destinata a peggiorare, soprattutto se oggi andrà deserto per la terza volta il tentativo di affidamento provvisorio del servizio di gestione dei punti luci delle strade cittadine.

Nell’oscurità

L’assessore Mereu non si nasconde. «Purtroppo sono più le lampadine spente che non quelle accese», dice sconsolato. Sino a martedì il funzionamento dei 9.304 punti luci, sui 21.902 disseminati sul territorio comunale, era di competenza della società Gemmo. I restanti 12.598 sono gestiti direttamente dall’amministrazione. Da tre giorni il contratto Consip è scaduto e l’unico elettricista dipendente del Comune non può certo far fronte a tutte le emergenze. Una situazione aggravata dall’ultimo acquazzone che ha mandato in tilt buona parte dell’illuminazione pubblica alimentata dalla rete pubblica.