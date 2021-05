È un Sonego da applausi  

A Cagliari lo avevamo scoperto con un mese d’anticipo. L’Italia ha un altro giocatore capace di vincere nel tennis: assieme a Matteo Berrettini e Jannick Sinner, nell’attes che arrivi anche Lorenzo Musetti, c’è un quarto giocatore pronto a rimpiazzare Fabio Fognini, se il ligure non tornerà ai suoi livelli. Lorenzo Sonego ha fatto impazzire il pubblico (25% di capienza) del Foro Italico, che ha vissuto una doppia giornata con due quarti (rinviati per pioggia venerdì) e due semifinali.

Un altro scalpo

“Sonny”, che aveva già inchiodato il n. 4 Dominik Thiem, si è ripetuto in rimonta con il n. 7 Andrej Rublev, in mattinata. Il russo, uno dei giocatori più in forma, ha pure vinto il primo set (6-3), prima di finire nella trappola tattica di Sonego, che non gli ha dato punti di riferimento e lo ha cucinato a fuoco lento: 6-4, 6-3 per arrivare in semifinale, mentre Djokovic vinceva l’altro quarto. Stefanos Tsitsipas (come Sascha Zverev contro Nadal) si è dimostrato ormai maturo ed era in vantaggio di un set venerdì al momento dell’interruzione per pioggia, ma il serbo gli ha dimostrato chi è il numero 1. Ha rimontato e si imposto per con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5.

Tre set leggendari

La gente del Foro Italico si esaltata, nel pomeriggio per una semifinale da sogno e non la dimenticherà facilmente. Il torinese che Filippo Volandri, capitano dell’Italdavis, ha definito «Immenso», sottolineando l’incredibile crescita del movimento tennistico italiano nels ettore maschile, ha iniziato un po’ contratto. Ne è venuto fuori un primo set che Djokovic ha portato a casa per 6-3. Nel secondo, il serbo che ama l’Italia e parla perfettamente l’italiano (imperdonabili alcune intemperanze di pochi spettatori nei suoi confronti), ha gestito con fatica il ritorno di Sonego, che è cresciuto nel gioco e nella fiducia. Ha avuto due palle del set sul 5-4, ha annullato due match point sul 6-5, poi ha trascinato il re al terzo set )7-6). Il 6-2 finale di Nole non toglie niente all’impresa dell’azzurro, che si fa da parte e domani assisterà alla finale (ore 17) tra i primi due del mondo: Djokovic contro Nadal, che fermato Reilly Opelka: doppio 6-4.

